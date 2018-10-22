Українська стрічка «Вулкан» здобула приз на кінофестивалі в Китаї – Держкіно

Український фільм «Вулкан» режисера Романа Бондарчука отримав приз «Дракон ховається» на другому міжнародному кінофестивалі «Тигр підкрадається, дракон ховається» в китайському місті Пін’яо, повідомило Держкіно.

Нагороду присуджує журі з 35 глядачів – спеціально обраних представників різних професій.

«Ця нагорода стала для фільму четвертою. «Вулкан» мав дивовижний відгук у глядачів – людям було цікаво дізнатися більше про сучасне життя в Україні, про міфологію, культуру», – сказав Бондарчук.

Фільм створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно та фонду МДМ (Німеччина) у копродукції України, Німеччини та Монако.

За сюжетом, Лукас переживає кризу середнього віку. Він працює перекладачем в офісі ОБСЄ й у складі моніторингової місії вирушає на кордон з Кримом. Cерія дивних збігів залишає Лукаса сам на сам з таємничим і хаотичним всесвітом південного степу, в якому життя здається відірваним від будь-якої структури. У цих дивних місцях, де люди віднаходять щастя у найпростіших, часто буденних речах, де переплелися минуле, сучасне і майбутнє, де кожен день може стати останнім, Лукас починає життя спочатку.