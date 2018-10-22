Український фільм здобув гран-прі у Варшаві

Український фільм «Штангіст» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув гран-прі в конкурсній програмі короткометражних фільмів 34-го Варшавського міжнародного кінофестивалю, повідомило Державне агентство України з питань кіно.

В агентстві зазначили, що разом з нагородою «Штангіст» отримав право поборотися за «Оскар» 2020-го року.

Прем’єра стрічки українсько-польського виробництва відбулася під час фестивалю.

Держкіно повідомляло, що державна підтримка фільму становила 1 мільйон гривень – половину бюджету картини.

У відомстві описували фільм як «історію про вартість перемоги в професійному спорті».