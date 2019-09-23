Премія «Еммі»: номінації та переможці. Серіал «Чорнобиль» здобув цілу низку відзначень

У Лос-Анджелесі в неділю, 22 вересня, відбулася 71-а церемонія нагородження премії «Еммі» – телевізійного еквіваленту «Оскара».
Найбільше нагород у рамках телевізійної церемонії здобув телеканал HBO – на його рахунку дев’ять нагород, серед яких три премії міні-серіалу «Чорнобиль» (фільм «Чорнобиль» отримав ще і сім «технічних нагород»), а також нагороди за «краще ток-шоу» та «кращий сценарій ток-шоу».
Amazon здобув сім статуеток «Еммі». Особливий успіх телеканалу приніс серіал «Флібег», який завоював чотири статуетки. На рахунку стрімінгового сервісу Netflix – чотири нагороди.
Найкращий драматичний серіал
- «Гра престолів» (телеканал HBO)
- «Краще подзвоніть Солу» (АМС)
- «Охоронець» (Netflix)
- «Вбиваючи Єву» (ВВС America)
- «Озарк» (Netflix)
- «Поза» (FX)
- «Спадкоємці» (HBO)
- «Це – ми» (NBC)
Краща актриса у драматичному серіалі:
- Джоді Комер («Вбиваючи Єву», ВВС America)
- Емілія Кларк (Гра престолів», HBO)
- Віола Девіс («Як уникнути покарання за вбивство», АВС)
- Лора Лінні («Озарк», Netflix)
- Менді Мур («Це – ми», NBC)
- Сандра О («Вбиваючи Єву», ВВС America)
- Робін Райт («Картковий будинок», Netflix)
Кращий актор у драматичному серіалі:
- Біллі Портер («Поза», FX)
- Джейсон Бейтман («Озарк», Netflix)
- Стерлінг Браун («Це – ми», NBC)
- Кіт Харінгтон («Гра престолів», HBO)
- Боб Оденкерк («Краще подзвоніть Солу», АМС)
- Міло Вентимілья («Це – ми», NBC)
Краща акторка другого плану у драматичному серіалі:
- Джулія Гарнер («Озарк», Netflix)
- Ґвендолін Крісті («Гра престолів», HBO)
- Лена Хіді («Гра престолів», HBO)
- Фіона Шоу («Вбиваючи Єву», ВВС America)
- Софі Тернер («Гра престолів», HBO)
- Мейсі Вільямс («Гра престолів», HBO)
Краший актор другого плану у драматичному серіалі:
- Пітер Дінклейдж («Гра престолів», HBO)
- Алфі Аллен («Гра престолів», HBO)
- Джонатан Бенкс («Краще подзвоніть Солу», АМС)
- Ніколас Костер-Вальдау («Гра престолів», HBO)
- Джанкарло Еспозіто («Краще подзвоніть Солу», АМС)
- Майкл Келлі («Картковий будинок», Netflix)
- Кріс Салліван («Це – ми», NBC)
Кращий сценарій драматичного серіалу:
- Джессі Армстронг («Спадкоємці», HBO)
- Пітер Гулд та Томас Шнауз («Краще подзвоніть Солу», АМС)
- Джед Меркуріо («Охоронець», Netflix)
- Девід Беніофф та Деніел Вайс («Гра престолів», HBO)
- Брюс Міллер та Кіра Снайдер («Оповідь служниці», Hulu)
- Емеральд Феннелл («Вбиваючи Єву», ВВС America)
Кращий режисер драматичного серіалу:
- Джейсон Бейтмен («Озарк», Netflix)
- Девід Беніофф та Деніел Вайс («Гра престолів», епізод «Залізний трон», HBO)
- Девід Наттер («Гра престолів», «Останні зі Старків», HBO)
- Мігель Сапочник («Гра престолів», «Довга ніч», HBO)
- Дайна Рейд («Оповідь служниці», Hulu)
- Ліза Брюльман («Вбиваючи Єву», ВВС America)
- Адам Маккей («Спадкоємці», HBO)
Кращий комедійний серіал
- «Флібег» (Amazon)
- «Баррі» (HBO)
- «У кращому світі» (NBC)
- «Дивовижна місіс Мейзел» (Amazon)
- «Матрьошка», (Netflix)
- «Віцепрезидент», (НВО)
Краща актриса у комедійному серіалі:
- Фібі Уоллер-Брідж («Флібег», Amazon)
- Крістіна Епплгейт («Мертвий для мене», Netflix)
- Рейчел Броснахан («Чудова пані Мейзел», Amazon)
- Джулія Луї-Дрейфус («Віцепрезидент», НВО)
- Наташа Лайонн («Матрьошка», Netflix)
- Кетрін О’Хара («Шиттс Крік», СВС)
Кращий актор комедійного серіалу:
- Білл Хейдер («Баррі», НВО)
- Ентоні Андерсон («Чорнуватий», АВС)
- Дон Чедл («У кращому світі» NBC)
- Тед Денсон («У кращому світі» NBC)
- Майкл Дуглас («Метод Комінські», Netflix)
- Юджин Леві («Шиттс Крік», СВС)
Актор другого плану у комедійному серіалі:
- Тоні Шалуб («Чудова пані Мейзел», Amazon)
- Алан Аркін («Метод Комінські», Netflix)
- Ентоні Керіган («Баррі», НВО)
- Тоні Хейл («Віцепрезидент», НВО)
- Стівен Рут («Баррі», НВО)
- Генрі Вінклер («Баррі», НВО)
Акторка другого плану у комедійному серіалі:
- Алекс Борштейн («Чудова пані Мейзел», Amazon)
- Анна Кламські («Віцепрезидент», НВО)
- Олівія Колман («Флібег», Amazon)
- Шиан Кліффорд («Флібег», Amazon)
- Бетті Гілпін («Блиск», Netflix)
- Сара Голдберг («Баррі», НВО)
- Марін Гінкл («Чудова пані Мейзел», Amazon)
- Кейт МакКіннон (Saturday Night Live, NBC)
Кращий сценарій комедійного серіалу:
- Фібі Уоллер-Брідж («Флібег», Amazon)
- Алек Берг та Білл Хейдер («Баррі», НВО)
- Джош Сігал та Ділан Морган («У кращому світі» NBC)
- Майя Ерскіне та Анна Конкле (PEN15, Hulu)
- Леслі Хедленд, Наташа Лaйонн, Емі Полер («Матрьошка», епізод «Ніщо в цьому світі на дається легко», Netflix)
- Елісон Сільверман («Матрьошка, епізод «Тепле тіло», Netflix)
- Девід Мендель («Віцепрезидент», НВО)
Кращий режисер комедійного серіалу:
- Гаррі Бредбір («Флібег», Amazon)
- Алек Берг («Баррі», епізод «Прослуховування», НВО)
- Білл Хейдер («Баррі», епізод «роні/лілі», НВО)
- Марк Чендровскі («Теорія великого вибуху», CBS)
- Емі Шерман-Палладіно («Чудова пані Мейзел», епізод «На самоті», Amazon)
- Деніель Палладіно («Чудова пані Мейзел», епізод «Ми йдемо на Кетскіллз!», Amazon).
Кращий актор міні-серіалу чи телефільму:
- Джаррел Джером («Коли вони нас побачать», Netflix)
- Махершала Алі («Справжній детектив», НВО)
- Бенісіо Дель Торо («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)
- Г’ю Ґрант («Дуже англійський скандал», Amazon)
- Джаред Харріс («Чорнобиль», НВО)
- Сем Роквелл («Фоссі / Вердон», FX)
Краща акторка міні-серіалу чи телефільму:
- Мішель Вільямс («Фоссі / Вердон», FX)
- Емі Адамс («Гострі предмети», HBO)
- Патрісія Аркетт («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)
- Джої Кінг («Вдавання», Hulu)
- Нісі Неш («Коли вони нас побачать», Netflix)
- Онжаню Елліс («Коли вони нас побачать», Netflix)
Найкращий міні-серіал:
- «Чорнобиль» (НВО)
- «Втеча з тюрми Даннемора» (Showtime)
- «Фоссі / Вердон» (FX)
- «Гострі предмети» (HBO)
- «Коли вони нас побачать» (Netflix)
Краща актриса другого плану у міні-серіалі:
- Патрісія Аркетт («Вдавання», Hulu)
- Марша Стефані Блейк («Коли вони нас побачать», Netflix)
- Патрісія Кларксон («Гострі предмети», HBO)
- Вера Фарміга («Коли вони нас побачать», Netflix)
- Маргарет Куеллі («Фоссі / Вердон», FX)
- Емілі Вотсон («Чорнобиль», НВО)
Кращий актор другого плану у міні-серіалі:
- Бен Вішоу («Дуже англійський скандал», Amazon)
- Асанте Блек («Коли вони нас побачать», Netflix)
- Пол Дано («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)
- Джон Леґуізамо («Коли вони нас побачать», Netflix)
- Стеллан Скарсгард («Чорнобиль», НВО)
- Майкл Вільямс («Коли вони нас побачать», Netflix)
Кращий режисер міні-серіалу або телефільму:
- Йохан Ренк («Чорнобиль», НВО)
- Бен Стіллер («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)
- Джессіка Ю («Фоссі / Вердон», епізод «Слава», FX)
- Томас Кейл («Фоссі / Вердон», епізод «Хто отримав біль», FX)
- Стівен Фрірс («Дуже англійський скандал», Amazon)
- Ава Дюверней («Коли вони нас побачать», Netflix)
Кращий сценарій міні-серіалу або телефільму:
- Крейґ Мейзін («Чорнобиль», НВО)
- Бретт Джонсон, Майкл Толкін, Джеррі Шталь («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)
- Стівен Левенсон та Джоел Філдс («Фоссі / Вердон», епізод «Хто отримав біль», FX)
- Рассел Т. Дейвіс («Дуже англійський скандал», Amazon)
- Ава Дюверней, Майкл Старбері («Коли вони нас побачать», Netflix)
Найкращий телевізійний фільм:
- «Бузогриз» (епізод серіалу «Чорне дзеркало», Netflix)
- «Брекзит: Негромадянська війна» (НВО)
- «Дедвуд» (НВО)
- «Король Лір» (Amazon)
- «Моя вечеря з Ерве» (НВО)
FACEBOOK КОМЕНТАРІ