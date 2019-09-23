Премія «Еммі»: номінації та переможці. Серіал «Чорнобиль» здобув цілу низку відзначень

У Лос-Анджелесі в неділю, 22 вересня, відбулася 71-а церемонія нагородження премії «Еммі» – телевізійного еквіваленту «Оскара».

Найбільше нагород у рамках телевізійної церемонії здобув телеканал HBO – на його рахунку дев’ять нагород, серед яких три премії міні-серіалу «Чорнобиль» (фільм «Чорнобиль» отримав ще і сім «технічних нагород»), а також нагороди за «краще ток-шоу» та «кращий сценарій ток-шоу».

Amazon здобув сім статуеток «Еммі». Особливий успіх телеканалу приніс серіал «Флібег», який завоював чотири статуетки. На рахунку стрімінгового сервісу Netflix – чотири нагороди.

Найкращий драматичний серіал

«Гра престолів» (телеканал HBO)

«Краще подзвоніть Солу» (АМС)

«Охоронець» (Netflix)

«Вбиваючи Єву» (ВВС America)

«Озарк» (Netflix)

«Поза» (FX)

«Спадкоємці» (HBO)

«Це – ми» (NBC)

Краща актриса у драматичному серіалі:

Джоді Комер («Вбиваючи Єву» , ВВС America)

Емілія Кларк (Гра престолів», HBO)

Віола Девіс («Як уникнути покарання за вбивство», АВС)

Лора Лінні («Озарк», Netflix)

Менді Мур («Це – ми», NBC)

Сандра О («Вбиваючи Єву», ВВС America)

Робін Райт («Картковий будинок», Netflix)

Кращий актор у драматичному серіалі:

Біллі Портер («Поза», FX)

Джейсон Бейтман («Озарк», Netflix)

Стерлінг Браун («Це – ми», NBC)

Кіт Харінгтон («Гра престолів», HBO)

Боб Оденкерк («Краще подзвоніть Солу», АМС)

Міло Вентимілья («Це – ми», NBC)

Краща акторка другого плану у драматичному серіалі:

Джулія Гарнер («Озарк», Netflix)

Ґвендолін Крісті («Гра престолів», HBO)

Лена Хіді («Гра престолів», HBO)

Фіона Шоу («Вбиваючи Єву», ВВС America)

Софі Тернер («Гра престолів», HBO)

Мейсі Вільямс («Гра престолів», HBO)

Краший актор другого плану у драматичному серіалі:

Пітер Дінклей дж («Гра престолів» , HBO)

Алфі Аллен («Гра престолів», HBO)

Джонатан Бенкс («Краще подзвоніть Солу», АМС)

Ніколас Костер-Вальдау («Гра престолів», HBO)

Джанкарло Еспозіто («Краще подзвоніть Солу», АМС)

Майкл Келлі («Картковий будинок», Netflix)

Кріс Салліван («Це – ми», NBC)

Кращий сценарій драматичного серіалу:

Джессі Армстронг («Спадкоємці», HBO)

Пітер Гулд та Томас Шнауз («Краще подзвоніть Солу», АМС)

Джед Меркуріо («Охоронець», Netflix)

Девід Беніофф та Деніел Вайс («Гра престолів», HBO)

Брюс Міллер та Кіра Снайдер («Оповідь служниці», Hulu)

Емеральд Феннелл («Вбиваючи Єву», ВВС America)

Кращий режисер драматичного серіалу:

Джейсон Бейтмен («Озарк», Netflix)

Девід Беніофф та Деніел Вайс («Гра престолів», епізод «Залізний трон», HBO)

Девід Наттер («Гра престолів», «Останні зі Старків», HBO)

Мігель Сапочник («Гра престолів», «Довга ніч», HBO)

Дайна Рейд («Оповідь служниці», Hulu)

Ліза Брюльман («Вбиваючи Єву», ВВС America)

Адам Маккей («Спадкоємці», HBO)

Кращий комедійний серіал

«Флібег» ( Amazon )

) «Баррі» (HBO)

«У кращому світі» (NBC)

«Дивовижна місіс Мейзел» (Amazon)

«Матрьошка», (Netflix)

«Віцепрезидент», (НВО)

Краща актриса у комедійному серіалі:

Фібі Уоллер-Брідж («Флібег», Amazon)

Крістіна Епплгейт («Мертвий для мене», Netflix)

Рейчел Броснахан («Чудова пані Мейзел», Amazon)

Джулія Луї-Дрейфус («Віцепрезидент», НВО)

Наташа Лайонн («Матрьошка», Netflix)

Кетрін О’Хара («Шиттс Крік», СВС)

Кращий актор комедійного серіалу:

Білл Хей дер (« Баррі», НВО)

Ентоні Андерсон («Чорнуватий», АВС)

Дон Чедл («У кращому світі» NBC)

Тед Денсон («У кращому світі» NBC)

Майкл Дуглас («Метод Комінські», Netflix)

Юджин Леві («Шиттс Крік», СВС)

Актор другого плану у комедійному серіалі:

Тоні Шалуб («Чудова пані Мейзел» , Amazon)

Алан Аркін («Метод Комінські», Netflix)

Ентоні Керіган («Баррі», НВО)

Тоні Хейл («Віцепрезидент», НВО)

Стівен Рут («Баррі», НВО)

Генрі Вінклер («Баррі», НВО)

Акторка другого плану у комедійному серіалі:

Алекс Борштейн («Чудова пані Мейзел» , Amazon)

Анна Кламські («Віцепрезидент», НВО)

Олівія Колман («Флібег», Amazon)

Шиан Кліффорд («Флібег», Amazon)

Бетті Гілпін («Блиск», Netflix)

Сара Голдберг («Баррі», НВО)

Марін Гінкл («Чудова пані Мейзел», Amazon)

Кейт МакКіннон (Saturday Night Live, NBC)

Кращий сценарій комедійного серіалу:

Фібі Уоллер-Брідж («Флібег», Amazon)

Алек Берг та Білл Хейдер («Баррі», НВО)

Джош Сігал та Ділан Морган («У кращому світі» NBC)

Майя Ерскіне та Анна Конкле (PEN15, Hulu)

Леслі Хедленд, Наташа Лaйонн, Емі Полер («Матрьошка», епізод «Ніщо в цьому світі на дається легко», Netflix)

Елісон Сільверман («Матрьошка, епізод «Тепле тіло», Netflix)

Девід Мендель («Віцепрезидент», НВО)

Кращий режисер комедійного серіалу:

Гаррі Бредбір («Флібег», Amazon)

Алек Берг («Баррі», епізод «Прослуховування», НВО)

Білл Хейдер («Баррі», епізод «роні/лілі», НВО)

Марк Чендровскі («Теорія великого вибуху», CBS)

Емі Шерман-Палладіно («Чудова пані Мейзел», епізод «На самоті», Amazon)

Деніель Палладіно («Чудова пані Мейзел», епізод «Ми йдемо на Кетскіллз!», Amazon).

Кращий актор міні-серіалу чи телефільму:

Джаррел Джером («Коли вони нас побачать», Netflix)

Махершала Алі («Справжній детектив», НВО)

Бенісіо Дель Торо («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)

Г’ю Ґрант («Дуже англійський скандал», Amazon)

Джаред Харріс («Чорнобиль», НВО)

Сем Роквелл («Фоссі / Вердон», FX)

Краща акторка міні-серіалу чи телефільму:

Мішель Вільямс («Фоссі / Вердон», FX)

Емі Адамс («Гострі предмети», HBO)

Патрісія Аркетт («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)

Джої Кінг («Вдавання», Hulu)

Нісі Неш («Коли вони нас побачать», Netflix)

Онжаню Елліс («Коли вони нас побачать», Netflix)

Найкращий міні-серіал:

«Чорнобиль» (НВО)

«Втеча з тюрми Даннемора» (Showtime)

«Фоссі / Вердон» (FX)

«Гострі предмети» (HBO)

«Коли вони нас побачать» (Netflix)

Краща актриса другого плану у міні-серіалі:

Патрісія Аркетт («Вдавання», Hulu)

Марша Стефані Блейк («Коли вони нас побачать», Netflix)

Патрісія Кларксон («Гострі предмети», HBO)

Вера Фарміга («Коли вони нас побачать», Netflix)

Маргарет Куеллі («Фоссі / Вердон», FX)

Емілі Вотсон («Чорнобиль», НВО)

Кращий актор другого плану у міні-серіалі:

Бен Вішоу («Дуже англійський скандал», Amazon)

Асанте Блек («Коли вони нас побачать», Netflix)

Пол Дано («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)

Джон Леґуізамо («Коли вони нас побачать», Netflix)

Стеллан Скарсгард («Чорнобиль», НВО)

Майкл Вільямс («Коли вони нас побачать», Netflix)

Кращий режисер міні-серіалу або телефільму:

Йохан Ренк («Чорнобиль», НВО)

Бен Стіллер («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)

Джессіка Ю («Фоссі / Вердон», епізод «Слава», FX)

Томас Кейл («Фоссі / Вердон», епізод «Хто отримав біль», FX)

Стівен Фрірс («Дуже англійський скандал», Amazon)

Ава Дюверней («Коли вони нас побачать», Netflix)

Кращий сценарій міні-серіалу або телефільму:

Крейґ Мейзін («Чорнобиль», НВО)

Бретт Джонсон, Майкл Толкін, Джеррі Шталь («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)

Стівен Левенсон та Джоел Філдс («Фоссі / Вердон», епізод «Хто отримав біль», FX)

Рассел Т. Дейвіс («Дуже англійський скандал», Amazon)

Ава Дюверней, Майкл Старбері («Коли вони нас побачать», Netflix)

Найкращий телевізійний фільм: