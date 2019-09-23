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23 Вересень 2019, Київ 19:56
Культура

Премія «Еммі»: номінації та переможці. Серіал «Чорнобиль» здобув цілу низку відзначень

Постер серіалу «Чорнобиль», який здобув три премії «Еммі»

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У Лос-Анджелесі в неділю, 22 вересня, відбулася 71-а церемонія нагородження премії «Еммі» – телевізійного еквіваленту «Оскара».

Найбільше нагород у рамках телевізійної церемонії здобув телеканал HBO – на його рахунку дев’ять нагород, серед яких три премії міні-серіалу «Чорнобиль» (фільм «Чорнобиль» отримав ще і сім «технічних нагород»), а також нагороди за «краще ток-шоу» та «кращий сценарій ток-шоу».

Amazon здобув сім статуеток «Еммі». Особливий успіх телеканалу приніс серіал «Флібег», який завоював чотири статуетки. На рахунку стрімінгового сервісу Netflix – чотири нагороди.

Найкращий драматичний серіал

  • «Гра престолів» (телеканал HBO)
  • «Краще подзвоніть Солу» (АМС)
  • «Охоронець» (Netflix)
  • «Вбиваючи Єву» (ВВС America)
  • «Озарк» (Netflix)
  • «Поза» (FX)
  • «Спадкоємці» (HBO)
  • «Це – ми» (NBC)

Краща актриса у драматичному серіалі:

  • Джоді Комер («Вбиваючи Єву», ВВС America)
  • Емілія Кларк (Гра престолів», HBO)
  • Віола Девіс («Як уникнути покарання за вбивство», АВС)
  • Лора Лінні («Озарк», Netflix)
  • Менді Мур («Це – ми», NBC)
  • Сандра О («Вбиваючи Єву», ВВС America)
  • Робін Райт («Картковий будинок», Netflix)

Кращий актор у драматичному серіалі:

  • Біллі Портер («Поза», FX)
  • Джейсон Бейтман («Озарк», Netflix)
  • Стерлінг Браун («Це – ми», NBC)
  • Кіт Харінгтон («Гра престолів», HBO)
  • Боб Оденкерк («Краще подзвоніть Солу», АМС)
  • Міло Вентимілья («Це – ми», NBC)
Міні-серіал «Чорнобиль»: що про нього думають справжні ліквідатори?
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Міні-серіал «Чорнобиль»: що про нього думають справжні ліквідатори?

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Краща акторка другого плану у драматичному серіалі:

  • Джулія Гарнер («Озарк», Netflix)
  • Ґвендолін Крісті («Гра престолів», HBO)
  • Лена Хіді («Гра престолів», HBO)
  • Фіона Шоу («Вбиваючи Єву», ВВС America)
  • Софі Тернер («Гра престолів», HBO)
  • Мейсі Вільямс («Гра престолів», HBO)

Краший актор другого плану у драматичному серіалі:

  • Пітер Дінклейдж («Гра престолів», HBO)
  • Алфі Аллен («Гра престолів», HBO)
  • Джонатан Бенкс («Краще подзвоніть Солу», АМС)
  • Ніколас Костер-Вальдау («Гра престолів», HBO)
  • Джанкарло Еспозіто («Краще подзвоніть Солу», АМС)
  • Майкл Келлі («Картковий будинок», Netflix)
  • Кріс Салліван («Це – ми», NBC)

Кращий сценарій драматичного серіалу:

  • Джессі Армстронг («Спадкоємці», HBO)
  • Пітер Гулд та Томас Шнауз («Краще подзвоніть Солу», АМС)
  • Джед Меркуріо («Охоронець», Netflix)
  • Девід Беніофф та Деніел Вайс («Гра престолів», HBO)
  • Брюс Міллер та Кіра Снайдер («Оповідь служниці», Hulu)
  • Емеральд Феннелл («Вбиваючи Єву», ВВС America)

Кращий режисер драматичного серіалу:

  • Джейсон Бейтмен («Озарк», Netflix)
  • Девід Беніофф та Деніел Вайс («Гра престолів», епізод «Залізний трон», HBO)
  • Девід Наттер («Гра престолів», «Останні зі Старків», HBO)
  • Мігель Сапочник («Гра престолів», «Довга ніч», HBO)
  • Дайна Рейд («Оповідь служниці», Hulu)
  • Ліза Брюльман («Вбиваючи Єву», ВВС America)
  • Адам Маккей («Спадкоємці», HBO)

Кращий комедійний серіал

  • «Флібег» (Amazon)
  • «Баррі» (HBO)
  • «У кращому світі» (NBC)
  • «Дивовижна місіс Мейзел» (Amazon)
  • «Матрьошка», (Netflix)
  • «Віцепрезидент», (НВО)
/**/ /**/ /**/ Кадр із серіалу «Чорнобиль»
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Серіал «Чорнобиль» отримав 19 номінацій на премію «Еммі»

Краща актриса у комедійному серіалі:

  • Фібі Уоллер-Брідж («Флібег», Amazon)
  • Крістіна Епплгейт («Мертвий для мене», Netflix)
  • Рейчел Броснахан («Чудова пані Мейзел», Amazon)
  • Джулія Луї-Дрейфус («Віцепрезидент», НВО)
  • Наташа Лайонн («Матрьошка», Netflix)
  • Кетрін О’Хара («Шиттс Крік», СВС)

Кращий актор комедійного серіалу:

  • Білл Хейдер («Баррі», НВО)
  • Ентоні Андерсон («Чорнуватий», АВС)
  • Дон Чедл («У кращому світі» NBC)
  • Тед Денсон («У кращому світі» NBC)
  • Майкл Дуглас («Метод Комінські», Netflix)
  • Юджин Леві («Шиттс Крік», СВС)

Актор другого плану у комедійному серіалі:

  • Тоні Шалуб («Чудова пані Мейзел», Amazon)
  • Алан Аркін («Метод Комінські», Netflix)
  • Ентоні Керіган («Баррі», НВО)
  • Тоні Хейл («Віцепрезидент», НВО)
  • Стівен Рут («Баррі», НВО)
  • Генрі Вінклер («Баррі», НВО)

Акторка другого плану у комедійному серіалі:

  • Алекс Борштейн («Чудова пані Мейзел», Amazon)
  • Анна Кламські («Віцепрезидент», НВО)
  • Олівія Колман («Флібег», Amazon)
  • Шиан Кліффорд («Флібег», Amazon)
  • Бетті Гілпін («Блиск», Netflix)
  • Сара Голдберг («Баррі», НВО)
  • Марін Гінкл («Чудова пані Мейзел», Amazon)
  • Кейт МакКіннон (Saturday Night Live, NBC)
Серіал HBO спричинив туристичний бум до Чорнобиля – відео
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Серіал HBO спричинив туристичний бум до Чорнобиля – відео

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Кращий сценарій комедійного серіалу:

  • Фібі Уоллер-Брідж («Флібег», Amazon)
  • Алек Берг та Білл Хейдер («Баррі», НВО)
  • Джош Сігал та Ділан Морган («У кращому світі» NBC)
  • Майя Ерскіне та Анна Конкле (PEN15, Hulu)
  • Леслі Хедленд, Наташа Лaйонн, Емі Полер («Матрьошка», епізод «Ніщо в цьому світі на дається легко», Netflix)
  • Елісон Сільверман («Матрьошка, епізод «Тепле тіло», Netflix)
  • Девід Мендель («Віцепрезидент», НВО)

Кращий режисер комедійного серіалу:

  • Гаррі Бредбір («Флібег», Amazon)
  • Алек Берг («Баррі», епізод «Прослуховування», НВО)
  • Білл Хейдер («Баррі», епізод «роні/лілі», НВО)
  • Марк Чендровскі («Теорія великого вибуху», CBS)
  • Емі Шерман-Палладіно («Чудова пані Мейзел», епізод «На самоті», Amazon)
  • Деніель Палладіно («Чудова пані Мейзел», епізод «Ми йдемо на Кетскіллз!», Amazon).

Кращий актор міні-серіалу чи телефільму:

  • Джаррел Джером («Коли вони нас побачать», Netflix)
  • Махершала Алі («Справжній детектив», НВО)
  • Бенісіо Дель Торо («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)
  • Г’ю Ґрант («Дуже англійський скандал», Amazon)
  • Джаред Харріс («Чорнобиль», НВО)
  • Сем Роквелл («Фоссі / Вердон», FX)

Краща акторка міні-серіалу чи телефільму:

  • Мішель Вільямс («Фоссі / Вердон», FX)
  • Емі Адамс («Гострі предмети», HBO)
  • Патрісія Аркетт («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)
  • Джої Кінг («Вдавання», Hulu)
  • Нісі Неш («Коли вони нас побачать», Netflix)
  • Онжаню Елліс («Коли вони нас побачать», Netflix)
/**/ /**/ /**/ Руїни на Чорнобильській АЕС (ілюстраційне фото)
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Найкращий міні-серіал:

  • «Чорнобиль» (НВО)
  • «Втеча з тюрми Даннемора» (Showtime)
  • «Фоссі / Вердон» (FX)
  • «Гострі предмети» (HBO)
  • «Коли вони нас побачать» (Netflix)

Краща актриса другого плану у міні-серіалі:

  • Патрісія Аркетт («Вдавання», Hulu)
  • Марша Стефані Блейк («Коли вони нас побачать», Netflix)
  • Патрісія Кларксон («Гострі предмети», HBO)
  • Вера Фарміга («Коли вони нас побачать», Netflix)
  • Маргарет Куеллі («Фоссі / Вердон», FX)
  • Емілі Вотсон («Чорнобиль», НВО)

Кращий актор другого плану у міні-серіалі:

  • Бен Вішоу («Дуже англійський скандал», Amazon)
  • Асанте Блек («Коли вони нас побачать», Netflix)
  • Пол Дано («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)
  • Джон Леґуізамо («Коли вони нас побачать», Netflix)
  • Стеллан Скарсгард («Чорнобиль», НВО)
  • Майкл Вільямс («Коли вони нас побачать», Netflix)
/**/ /**/ /**/ Колаж з офіційних фото серіалу «Чорнобиль»
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Кращий режисер міні-серіалу або телефільму:

  • Йохан Ренк («Чорнобиль», НВО)
  • Бен Стіллер («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)
  • Джессіка Ю («Фоссі / Вердон», епізод «Слава», FX)
  • Томас Кейл («Фоссі / Вердон», епізод «Хто отримав біль», FX)
  • Стівен Фрірс («Дуже англійський скандал», Amazon)
  • Ава Дюверней («Коли вони нас побачать», Netflix)

Кращий сценарій міні-серіалу або телефільму:

  • Крейґ Мейзін («Чорнобиль», НВО)
  • Бретт Джонсон, Майкл Толкін, Джеррі Шталь («Втеча з тюрми Даннемора», Showtime)
  • Стівен Левенсон та Джоел Філдс («Фоссі / Вердон», епізод «Хто отримав біль», FX)
  • Рассел Т. Дейвіс («Дуже англійський скандал», Amazon)
  • Ава Дюверней, Майкл Старбері («Коли вони нас побачать», Netflix)

Найкращий телевізійний фільм:

  • «Бузогриз» (епізод серіалу «Чорне дзеркало», Netflix)
  • «Брекзит: Негромадянська війна» (НВО)
  • «Дедвуд» (НВО)
  • «Король Лір» (Amazon)
  • «Моя вечеря з Ерве» (НВО)
/**/ /**/ /**/ Кадр із серіалу «Чорнобиль» (2019) від HBO в якому використана реальна хроніка українських документалістів
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