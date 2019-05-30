Автор серіалу «Чорнобиль» відкидає звинувачення в плагіаті

Автор серіалу «Чорнобиль» Крейг Мейзін відкидає звинувачення українського драматурга Павла Ар’є у плагіаті. Напередодні українець заявив, що в серіалі використали монолог баби Прісі з його п’єси «На початку та наприкінці часів».

«Ні, я ніколи не читав творів і не бачив нічого від Павла Ар'є, я також не чув про «Бабу Прісю». Натхнення для цієї сцени – це момент, описаний у «Голосах Чорнобиля» (фільм, знятий за документальною повістю Світлани Алексієвич «Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього» – ред.), у якому жінка продовжує доїти корову, а солдат – виливати молоко. Її промова, однак, повністю моя», – написав Мейзін у Twitter.

П’єса «На початку та наприкінці часів» – одна з найбільш відомих робіт Павла Ар’є. Це історія про сім’ю із зони відчуження – бабу, яка знає мову лісових мавок, дочку, чиїм найщасливішим спогадом є радянське дитинство, і недієздатного онука.

У 2015 році п’єсу «На початку та наприкінці часів» під новою назвою «Сталкери» поставив київський театр «Золоті ворота» спільно з Молодим театром.

Серіал «Чорнобиль» став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, на якому транслювали «Гру престолів».