Український драматург помітив монолог зі своєї п’єси у серіалі HBO про Чорнобиль

Український драматург Павло Ар’є підтвердив, що у серіалі «Чорнобиль» телеканалу HBO використано монолог баби Прісі з його п’єси «На початку та наприкінці часів».

Спочатку подібність тексту з серіалу та п’єси помітили знайомі та друзі драматурга, про що вказали йому в Facebook.

Пізніше в коментарях сам автор підтвердив, що йдеться про монолог баби Прісі з його твору. Ар’є додав, що не знає, «як пояснити свій стан».

П’єса «На початку та наприкінці часів» – одна з найбільш відомих робіт Павла Ар’є. Це історія про сім’ю із зони відчуження – бабу, яка знає мову лісових мавок, доньку, чиїм найщасливішим спогадом є радянське дитинство, і недієздатного онука.

У 2015 році п’єсу «На початку та наприкінці часів» під новою назвою «Сталкери» поставив київський театр «Золоті ворота» спільно з Молодим театром.

Фільм «Чорнобиль» став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, що прославився серіалом «Гра престолів».