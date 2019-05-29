«Чорнобиль» стає найрейтинговішим серіалом на каналі, що прославився серіалом «Гра престолів»

Фільм «Чорнобиль» стає найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі, що прославився серіалом «Гра престолів». Після закінчення серіалу «Гра престолів» багато хто говорить: «Не скасовуйте підписку на НВО, доки не подивитесь «Чорнобиль», пише оглядач Forbes Пол Тассі.​

Серіал про трагедію в Україні містить три епізоди і вже отримав найвищий рейтинг IMDB для ТБ-серіалів за всю історію.

У своїй статті Forbes наводить десятку найрейтинговіших серіалів всіх часів, за даними відгуків глядачів на тепер.

Чорнобиль (9.7 – 52,000 голосів) Планета Земля II (9.5 – 71,000 голосів) Брати по зброї (9.5 – 317,000 голосів) Планета Земля (9.4 – 147,000 голосів) Піститися берега (9.4 – 1,200,000 голосів) Гра престолів (9.4, 1,500,000 голосів) Наша планета (9.4 – 10,000 голосів) Прослушка (9.3 – 244,000 голосів) Вічність (9.3 – 95,000 голосів) Блакитна планета (9.3 – 19,000 голосів)

«Не знаю, чи можна стверджувати, що «Чорнобиль» є найкращим шоу всіх часів лише за трьома епізодами, – зауважує Пол Тассі, – однак, важко заперечити, що це абсолютно вражаюче досягнення кіновиробництва і заслуговує на надані почесті».

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​Це історичний документальний фільм, однак, він надзвичайно добре знятий, говорить оглядач.

Погана новина в тому, що цей серіал закороткий – розрахований лише на п'ять епізодів. І так, як він базується на історичних подіях – другого сезону точно не буде, не дивлячись, яким значним може бути попит.

Можливо, кількість тих, хто переглянув серіал – лише 8% від тих, хто дивився «Гру престолів», однак, він вартий того, щоб подивитись, наголошує Тассі.​