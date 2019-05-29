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29 Травень 2019, Київ 20:39
Культура

«Чорнобиль» стає найрейтинговішим серіалом на каналі, що прославився серіалом «Гра престолів»

Руїни на Чорнобильській АЕС (ілюстраційне фото)

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Фільм «Чорнобиль» стає найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі, що прославився серіалом «Гра престолів». Після закінчення серіалу «Гра престолів» багато хто говорить: «Не скасовуйте підписку на НВО, доки не подивитесь «Чорнобиль», пише оглядач Forbes Пол Тассі.​

Серіал про трагедію в Україні містить три епізоди і вже отримав найвищий рейтинг IMDB для ТБ-серіалів за всю історію.

У своїй статті Forbes наводить десятку найрейтинговіших серіалів всіх часів, за даними відгуків глядачів на тепер.

  1. Чорнобиль (9.7 – 52,000 голосів)
  2. Планета Земля II (9.5 – 71,000 голосів)
  3. Брати по зброї (9.5 – 317,000 голосів)
  4. Планета Земля (9.4 – 147,000 голосів)
  5. Піститися берега (9.4 – 1,200,000 голосів)
  6. Гра престолів (9.4, 1,500,000 голосів)
  7. Наша планета (9.4 – 10,000 голосів)
  8. Прослушка (9.3 – 244,000 голосів)
  9. Вічність (9.3 – 95,000 голосів)
  10. Блакитна планета (9.3 – 19,000 голосів)

«Не знаю, чи можна стверджувати, що «Чорнобиль» є найкращим шоу всіх часів лише за трьома епізодами, – зауважує Пол Тассі, – однак, важко заперечити, що це абсолютно вражаюче досягнення кіновиробництва і заслуговує на надані почесті».

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​Це історичний документальний фільм, однак, він надзвичайно добре знятий, говорить оглядач.

Погана новина в тому, що цей серіал закороткий – розрахований лише на п'ять епізодів. І так, як він базується на історичних подіях – другого сезону точно не буде, не дивлячись, яким значним може бути попит.

Можливо, кількість тих, хто переглянув серіал – лише 8% від тих, хто дивився «Гру престолів», однак, він вартий того, щоб подивитись, наголошує Тассі.​

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