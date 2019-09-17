У Києві зросла кількість заявок на зйомки відео від іноземних компаній та артистів – КМДА

За два роки попит на зйомки відео на локаціях Києва зріс удвічі, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«У 2010 році звернень щодо проведення зйомок у столиці як від вітчизняних, так і від іноземних компаній було 187. У 2016 – 510, у 2018 – кількість звернень збільшилася до 1002, а за 9 місяців 2019 року місто вже отримало 730 заявок на проведення зйомок. Для Києва відеоіндустрія стає перспективною галуззю ділового туризму. Тільки за два роки кількість заявок на відеозйомку збільшилася вдвічі, а за десять років – у вісім із половиною разів», – зазначила Марина Хонда.

За її словами, серед компаній, які обирають як локацію для зйомок Київ, є, зокрема, Apple, Google, Lexus та інші.

«Також збільшився інтерес з боку іноземних кліпмейкерів, які все частіше знімають у Києві відео для всесвітньо відомих зірок», – додала заступниця голови КМДА.

Вона також вказала, що одним із останніх масштабних проектів були зйомки серіалу «Чорнобиль» від американського телеканалу HBO.

«Вихід цього серіалу призвів до збільшення туристичного потоку до Чорнобильської зони та відкриття нового туристичного маршруту в Києві місцями зйомок», – заявила Марина Хонда.

На початку 2019 року з’явились перші кадри серіалу «Чорнобиль» від американської компанії HBO. Прем’єра відбулася в травні 2019 року і викликала широкий резонанс серед глядачів та критиків. Серіал «Чорнобиль» також став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, на якому транслювали «Гру престолів». Також він має найвищий рейтинг для серіалів на сайті IMDb – найбільшої бази інформації про кіно.