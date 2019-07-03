Троєщина, вокзал, мости: як у Києві знімають рекламу та кліпи західні знаменитості

Київське море, спальні райони на Троєщині, покинуті радянські заводи, вокзал та мости – все це може бути звичною картиною для багатьох мешканців української столиці. Але для західних кліпмейкерів це – ідеальний знімальний майданчик, який змушує їх повертатися до Києва знову і знову. Нещодавно американська компанія Apple презентувала рекламу нових бездротових навушників AirPods, зняту в українській столиці. Вже за тиждень цей чорно-білий ролик набрав понад 21 мільйон переглядів.

Щоправда, впізнати з перших кадрів Київ може бути не так просто, адже відео поєднує реальні кадри з відтвореними. Досить примітним є те, що це – не перша реклама однієї з найдорожчих компаній світу, знята в Києві. У 2017 році майданчиком для зйомки реклами годинника Apple Watch став київський вокзал.

У виробництві рекламних роликів брала участь відома київська студія Radioaktive Film, яка, до речі, не так давно допомагала компанії HBO знімати в Україні найрейтинговіший в історії серіал «Чорнобиль». Недобудований міст Подільсько-Воскресенський міст почали будувати в 1993 році. За призначенням його все ще не використовують, і він може бути не до вподоби багатьом киянам, але режисер рекламного ролика Diesel побачив у ньому локацію для зйомки реклами. В рекламу тодішньої нової колекції модного тренду потрапив і міст, і приміщення Національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. А згодом відео ще й отримало кілька нагород на престижному фестивалі реклами та комунікацій «Каннські леви». До речі, як і Apple, компанія Diesel також знімала ролик у Києві не вперше – до цього в українській столиці вже екранізували рекламу джинсів у їдальні на території заводу «Ленінська кузня».

Подільсько-Воскресенський міст використали не лише в рекламних цілях. Наприклад, французький репер, автор пісень, актор та режисер OrelSan вирішив зняти на його фоні навіть не один, а два кліпи. Перший – на пісню Basique. Все відео зняте на одній локації. Сьогодні воно має понад 70 мільйонів переглядів.

Для зйомок другого кліпу виконавець вирішив далеко не ходити і зняти ще один ролик на пісню Tout va bien. Щоправда, тут локації змінюються, і вже з перших секунд можна побачити типові київські спальні райони. Маленький хлопчик у відео, яке зібрало понад 34 мільйони переглядів, говорить українською: «Ніколи не вір тому, що написано» (2:18).

Спальні райони Британський гурт Nothing But Thieves теж був серед тих, хто зняв один кліп у Києві і не зміг зупинитися. Спочатку з’явилося відео на пісню Amsterdam, на якому увагу акцентують на київських багатоповерхівках у спальних районах, а потім і на іншу пісню Sorry. Обидві з них входять до одного альбому. «Я залишив своє серце в Амстердамі», – співає вокаліст гурту у будівлі київського заводу.

Інший британський інді-рок бенд Foals у своєму кліпі також не зміг пройти повз спальні райони української столиці і показав троєщинські багатоповерхівки у своєму відео на пісню What went down.

Популярний британський гурт Hurts відзняв у Києві кліпи на пісні Wings та Beautiful Ones.

Батьківщина-матір Пам’ятники столиці також приглянулися іноземним виконавцям. Ось, наприклад, Батьківщина-мати та Музей історії України у Другій світовій війні потрапили в кадр кліпу Paloma Faith – Crybaby.

Ця височенна скульптура також привернула увагу режисерів кліпу для бельгійського репера Damso, під назвою Smog.