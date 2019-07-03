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03 Липень 2019, Київ 19:38
Культура

Троєщина, вокзал, мости: як у Києві знімають рекламу та кліпи західні знаменитості

Photo: YouTube/Diesel (Web Screenshot)

Київське море, спальні райони на Троєщині, покинуті радянські заводи, вокзал та мости все це може бути звичною картиною для багатьох мешканців української столиці. Але для західних кліпмейкерів це ідеальний знімальний майданчик, який змушує їх повертатися до Києва знову і знову.

Нещодавно американська компанія Apple презентувала рекламу нових бездротових навушників AirPods, зняту в українській столиці. Вже за тиждень цей чорно-білий ролик набрав понад 21 мільйон переглядів.

Щоправда, впізнати з перших кадрів Київ може бути не так просто, адже відео поєднує реальні кадри з відтвореними.

Досить примітним є те, що це – не перша реклама однієї з найдорожчих компаній світу, знята в Києві. У 2017 році майданчиком для зйомки реклами годинника Apple Watch став київський вокзал.

У виробництві рекламних роликів брала участь відома київська студія Radioaktive Film, яка, до речі, не так давно допомагала компанії HBO знімати в Україні найрейтинговіший в історії серіал «Чорнобиль».

Недобудований міст

Подільсько-Воскресенський міст почали будувати в 1993 році. За призначенням його все ще не використовують, і він може бути не до вподоби багатьом киянам, але режисер рекламного ролика Diesel побачив у ньому локацію для зйомки реклами.

В рекламу тодішньої нової колекції модного тренду потрапив і міст, і приміщення Національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. А згодом відео ще й отримало кілька нагород на престижному фестивалі реклами та комунікацій «Каннські леви».

До речі, як і Apple, компанія Diesel також знімала ролик у Києві не вперше – до цього в українській столиці вже екранізували рекламу джинсів у їдальні на території заводу «Ленінська кузня».

Подільсько-Воскресенський міст використали не лише в рекламних цілях.

Наприклад, французький репер, автор пісень, актор та режисер OrelSan вирішив зняти на його фоні навіть не один, а два кліпи. Перший – на пісню Basique. Все відео зняте на одній локації. Сьогодні воно має понад 70 мільйонів переглядів.

Для зйомок другого кліпу виконавець вирішив далеко не ходити і зняти ще один ролик на пісню Tout va bien. Щоправда, тут локації змінюються, і вже з перших секунд можна побачити типові київські спальні райони.

Маленький хлопчик у відео, яке зібрало понад 34 мільйони переглядів, говорить українською: «Ніколи не вір тому, що написано» (2:18).

Спальні райони

Британський гурт Nothing But Thieves теж був серед тих, хто зняв один кліп у Києві і не зміг зупинитися.

Спочатку з’явилося відео на пісню Amsterdam, на якому увагу акцентують на київських багатоповерхівках у спальних районах, а потім і на іншу пісню Sorry. Обидві з них входять до одного альбому.

«Я залишив своє серце в Амстердамі», – співає вокаліст гурту у будівлі київського заводу.

Інший британський інді-рок бенд Foals у своєму кліпі також не зміг пройти повз спальні райони української столиці і показав троєщинські багатоповерхівки у своєму відео на пісню What went down.

Популярний британський гурт Hurts відзняв у Києві кліпи на пісні Wings та Beautiful Ones.

Батьківщина-матір

Пам’ятники столиці також приглянулися іноземним виконавцям. Ось, наприклад, Батьківщина-мати та Музей історії України у Другій світовій війні потрапили в кадр кліпу Paloma Faith – Crybaby.

Ця височенна скульптура також привернула увагу режисерів кліпу для бельгійського репера Damso, під назвою Smog.

Наведені приклади – це лише маленька частина відеороликів, знятих в українській столиці. Та привабливість Києва для «заморських» кліпмейкерів пояснюється не лише великою кількістю найрізноманітніших локацій, але комбінацією кількох причин.

Знімати в Україні і дешевше, і легше з огляду на процедуру отримання дозволу на зйомки. При цьому українські компанії, які займаються виробництвом такого відеоконтенту, за якістю нічим не поступаються західним.

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