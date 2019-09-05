Число туристів до зони відчуження оновило рекорд – Держагентство з управління зоною ЧАЕС

У 2019 році встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження ЧАЕС, повідомило Державне агентство з управління зоною. За даними відомства, протягом восьми місяців зону відчуження відвідали майже 75 тисяч туристів.

Наразі у зоні відчуження затверджений 21 маршрут для відвідувачів – 13 наземних, п’ять водних та три повітряні маршрути.

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«Цього року уже встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження – 74 671 турист за вісім місяців. Лише за серпень 2019 року зону відвідало 14 416 осіб. Від початку року цей показник збільшився уп’ятеро: ще у січні–лютому зону відвідували менше 3 тисяч людей на місяць, а починаючи з березня кількість туристів почала стрімко зростати», – йдеться в повідомленні агентства.

На початку 2019 року з’явились перші кадри серіалу «Чорнобиль» від американської компанії HBO. Прем’єра відбулася в травні 2019 року і викликала широкий резонанс серед глядачів та критиків.

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Серіал «Чорнобиль» став найбільш рейтинговим серіалом на телеканалі HBO, на якому транслювали «Гру престолів». Також він має найвищий рейтинг для серіалів на сайті IMDb – найбільшої бази інформації про кіно.