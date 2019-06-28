Трьом водолазам-ліквідаторам аварії на ЧАЕС присвоїли звання Героїв України

Президент України Володимир Зеленський підписав присвоїв звання Героя України трьом водолазам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році Олексію Ананенку, Валерію Беспалову та посмертно Борису Баранову.

«Згідно з документом № 468/2019, старший інженер-механік реакторного цеху ДП «Чорнобильська АЕС» у 1983-1989 роках Олексій Ананенко, старший інженер турбінного цеху атомної електростанції у 1986 році Валерій Беспалов та начальник зміни цього ж підприємства у 1976-2005 роках Борис Баранов (посмертно) удостоєні найвищої державної нагороди за героїзм і самовіддані дії, виявлені під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 року», – мовиться в указі, опублікованому офісом президента.

Ананенко, Беспалов та Баранов спускалися в басейн-барботер під зруйнованим реактором ЧАЕС, щоб відкрити запірні клапани і спустити з нього воду. Так вдалося уникнути контакту розплавленого ядерного матеріалу з водою, внаслідок якого міг статися повторний вибух.