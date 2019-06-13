Чорнобильські сувеніри – на продаж

Успіх серіалу про Чорнобиль, створений американським телеканалом НВО, породив цілу хвилю інтересу до цієї теми. Декорації фільму, одяг того часу, предмети побуту були пропрацьовані до дрібних деталей, тож у декого вони викликали почуття ностальгії, а в інших – бажання торкнутися предметів чужої культури. Підприємливі продавці відчули попит і відгукнулися пропозицією. Досить поставити запит у соціальних мережах, і ви зможете стати власником артефактів пізньорадянського часу.

Годинники, медалі «ліквідаторів», протигази часів Чорнобильської аварії – все це можна знайти на електронних ринках, на кшталт eBay and Etsy. Американці, які становлять більшість покупців, з радістю викладають за артефакти чорнобильської доби солідні суми. Наприклад, протигази йдуть за ціною 20–50 доларів за штуку.

Для продавців із країн колишнього Радянського Союзу, які можуть без проблем здобути потрібний товар, прибуток може складати до 500%, навіть після сплати мита.

Радянські артефакти і раніше продавалися непогано на американському ринку, де людям хотілося мати справжню шапку-вушанку чи радянські вимпели, календарі з піонерами, погруддя Леніна, але тепер, із виходом мінісеріалу про Чорнобильську аварію, до всього цього радянського мотлоху продавці додають означення «Чорнобильський», або «подібний до Чорнобильського», і сміливо підвищують ціну.

Зокрема, попитом користуються медалі «ліквідаторів». За участь у ліквідації наслідків Чорнобильської аварії радянські нагороди отримали близько 600 тисяч людей. Серед них були пожежники, солдати, міліціонери, лікарі та інші фахівці.

Один із продавців в Україні хвалиться, що має великі запаси, які він поступово розпродає з 2015 року. Але після показу серіалу, каже він, медалі розлітаються як гарячі пиріжки – за кілька днів він уже продав майже 700 медалей по 11 доларів за штуку.

Продавці з Великої Британії перепродають свої вже за подвійною ціною. Військові медалі за ліквідацію наслідків Чорнобильської аварії розпродаються за ціною від 10 до 40 доларів. Є попит і на пам’ятні монети, видані 2016 року до роковин катастрофи.

Користуються попитом і радянські дозиметри, якими вимірювався рівень радіації. Вони йдуть по 50 доларів за штуку.

На аукціоні можна купити і медаль за здачу в експлуатацію Чорнобильського четвертого реактора. Його достроково здали у 1983 році, як відомо з фільму, з технічними вадами, що не завадило всім причетним отримати нагороди від радянської влади. Цей «речовий доказ» радянської системної брехні та нехлюйства продається на аукціоні, який ще триває, а ціна підібралася до 50 доларів.

Інша, дорожча і рідкісніша медаль, яку в лютому 1988 року отримав радянський солдат, який допомагав очищати від зараження територію навколо Чорнобильської станції, була продана на аукціоні на eBay у червні вже за 700 доларів. Продавець був із Києва.

На електронному ринку можна знайти навіть військові записи рівня радіації, що фіксували рівень опромінення, який отримали солдати, які працювали в Чорнобилі. Навіть незаповнений формуляр можна купити за два долари.

Зустрічаються і більш екзотичні пропозиції. Один продавець із Києва пропонує на eBay купити «оригінальний графітовий блок із радянського Чорнобильського реактора РБМК-1000» за 2800 доларів. Ані справжність пропозиції, ані її безпеку такої покупки перевірити неможливо. Документів до неї немає, крім фото 20-сантиметрового куба з циліндричною діркою.

Чеська учена, яка працювала з цим типом ректорів, Дана Драбова з Чеського управління ядерної безпеки сказала журналістам, що це дійсно міг би бути графітовий блок з реактора Чорнобильського типу.

Такі реактори досі працюють у Росії, хоча їх модернізували для того, щоб виправити технічну помилку, що призвела до чорнобильської катастрофи. За словами Драбової, такі блоки досі використовуються на атомних реакторах у Смоленську, Курську, Санкт-Петербурзі.

Хоча продавець каже, що саме цей блок не використовувався в роботі реактора, Драбова радить потенційному покупцеві все ж перевірити рівень радіації його покупки, про всяк випадок.

Правила продажу на е-Вау передбачають, що заражені продукти продавати не можна. Та все ж, щоб не ризикувати, в день, коли вийшла в ефір остання серія серіалу, 4 червня, портал прибрав пропозицію з графітовим блоком зі свого сайту.