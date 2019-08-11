Вибух на півночі Росії нагадав американцям про Чорнобиль – Reuters

Американські ядерні експерти підозрюють, що вибух та витік радіації стався під час запускуна півночі Росії крилатої ракети з двигуном на ядерному паливі. Високопосадовець адміністрації Трампа пригадав Чорнобильську катастрофу, коментуючи Reuters інцидент на військовому полігоні в Росії.

Через два дні після появи інформації про інцидент, російська державна корпорація «Росатом» підтвердила загибель п'ятьох і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії.

Вибух стався при випробуванні реактивної рідинної установки під час «робіт, пов’язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення», – повідомила корпорація 10 серпня.

Проте американські ядерні фахівці, з якими говорили кореспонденти Reuters, стверджують, що «при вибуху ракетних двигунів з рідким паливом не випромінюється радіація». Вони припустили, що могли відбуватись випробування ядерних ракет.

Анкіт Панда, старший співробітник Федерації американських вчених наголосив: «Ми знаємо, що росіяни працюють над ядерним двигуном для крилатої ракети».

Росія називає ракету 9М730 «Буревестник». Альянс НАТО назвав її SSC-X-9 Skyfall.

Вищий представник адміністрації Трампа, висловлюючись на умовах анонімності, заявив, що не може підтвердити, або спростувати, що аварія сталася з крилатою ракетою з ядерним паливом. Але він висловив глибокий скептицизм щодо пояснення Москви.

Це нагадує нам низку подій під час Чорнобиля, які ставлять питання про те, чи надає Кремль пріоритетного значення добробуту росіян над утриманням влади

«Це нагадує нам низку подій під час Чорнобиля, які ставлять питання про те, чи надає Кремль пріоритетного значення добробуту росіян над утриманням влади та контролю над корупційними потоками», – сказав посадовець новинному агентству.

Це перше офіційне визнання з боку російської держави, що вибух стався на об’єкті, який міг бути джерелом радіації. Хоча в повідомленні «Росатому» взагалі не вживаються терміни «радіоактивне випромінювання» або «радіація», згадане ізотопне джерело живленнясце генератор, що виробляє електрику з тепла, яке одержують при розпаді радіоактивного палива.

Ніяких інших подробиць про місце, час і обставини події в «Росатомі» не наводили. У корпорації також не пояснили, чому майже дві доби не повідомляли про загибель п'ятьох співробітників. Міністерство оборони Росії повідомляло про загибель двох осіб, але чи входять до цього числа загиблі співробітники «Росатому», також невідомо. Американські спостерігачі пов’язали вибух з витоком радіації з тестуванням ядерної ракети, розробку якої просуває Путін, повідомляє Reuters. Російська сторона заявляє, що радіаційний фон залишається на нормальному рівні, а місцева влада російського міста Сєвєродвінск Американські спостерігачі пов’язали вибух з витоком радіації з тестуванням ядерної ракети, розробку якої просуває Путін, повідомляє Reuters. Російська сторона заявляє, що радіаційний фон залишається на нормальному рівні, а місцева влада російського міста Сєвєродвінск заявила про зафіксоване короткострокове підвищення радіації , але згодом мерія видалила повідомлення

Під час свого звернення до російського парламенту в березні 2018 року Путін говорив про розробку нової стратегічної зброї.