Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 Серпень 2019, Київ 14:44
Новини | Міжнародні

На військовому полігоні в Росії стався вибух, є загиблі

Причиною інциденту на військовому полігоні у Міноборони Росії назвали вибух рідинного реактивного двигуна (фото ілюстративне)

Дивитись коментарі

В Архангельській області Росії у військовій частині на полігоні стався вибух і пожежа, повідомляють російські ЗМІ. Двоє людей загинули, шість постраждали, повідомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.

Загиблі й постраждалі – представники Міноборони і підприємства-розробника.

Причиною інциденту на військовому полігоні у Міноборони Росії назвали вибух рідинного реактивного двигуна.

«На полігоні Міноборони Росії в Архангельській області при випробуванні рідинної реактивної рухової установки стався вибух і займання виробу», – йдеться в повідомленні.

Російське відомство заявляє, що викидів шкідливих речовин у результаті інциденту не було, а радіаційний фон – у нормі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG