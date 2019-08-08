На військовому полігоні в Росії стався вибух, є загиблі

В Архангельській області Росії у військовій частині на полігоні стався вибух і пожежа, повідомляють російські ЗМІ. Двоє людей загинули, шість постраждали, повідомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.

Загиблі й постраждалі – представники Міноборони і підприємства-розробника.

Причиною інциденту на військовому полігоні у Міноборони Росії назвали вибух рідинного реактивного двигуна.

«На полігоні Міноборони Росії в Архангельській області при випробуванні рідинної реактивної рухової установки стався вибух і займання виробу», – йдеться в повідомленні.

Російське відомство заявляє, що викидів шкідливих речовин у результаті інциденту не було, а радіаційний фон – у нормі.