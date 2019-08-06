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06 Серпень 2019, Київ 12:22
Новини | Міжнародні

Вибухи на військовому складі в Росії: 1 людина зникла, 6 – у лікарні

Як заявив заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков, причиною пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі міг бути людський фактор

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Одна людина зникла, шестеро перебувають у лікарнях із пораненнями внаслідок вибухів на військовому складі у Красноярському краї Росії, повідомив губернатор регіону Олександр Усс 6 серпня.

Загалом внаслідок пожежі і вибухів, що виникли 5 серпня, постраждали 12 людей, шістьох із них медики відпустили після надання допомоги.

У ніч на 6 серпня влада повідомила про припинення вибухів, проте мер Ачинська, поблизу якого розташовані склади, закликав місцевих жителів, яких евакуювали, не повертатися поки що назад, бо загроза повторних вибухів залишається.

У Росії горить склад боєприпасів: місцевих евакуйовують – відео
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У Росії горить склад боєприпасів: місцевих евакуйовують – відео

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Як заявив заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков, причиною пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі міг бути людський фактор.

Генерал, який прибув у Красноярський край із експертами, заявив, що арсенал буде розформований, а остаточну причину інциденту встановить слідство.

Майже 16 тисяч людей були евакуйовані після початку вибухів.

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