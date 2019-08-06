Вибухи на військовому складі в Росії: 1 людина зникла, 6 – у лікарні

Одна людина зникла, шестеро перебувають у лікарнях із пораненнями внаслідок вибухів на військовому складі у Красноярському краї Росії, повідомив губернатор регіону Олександр Усс 6 серпня.

Загалом внаслідок пожежі і вибухів, що виникли 5 серпня, постраждали 12 людей, шістьох із них медики відпустили після надання допомоги.

У ніч на 6 серпня влада повідомила про припинення вибухів, проте мер Ачинська, поблизу якого розташовані склади, закликав місцевих жителів, яких евакуювали, не повертатися поки що назад, бо загроза повторних вибухів залишається.

Як заявив заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков, причиною пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі міг бути людський фактор.

Генерал, який прибув у Красноярський край із експертами, заявив, що арсенал буде розформований, а остаточну причину інциденту встановить слідство.

Майже 16 тисяч людей були евакуйовані після початку вибухів.