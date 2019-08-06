Вибухи на військовому складі в Росії припинилися, 12 людей шпиталізовані – влада

Місцева адміністрація Красноярського краю Росії заявляє про припинення вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі, повідомляє російське державне агентство новин ТАСС.

«Близько двох годин тому ми ще чули вибухи. Зараз вже ні. Вибухи зупинилися», – повідомили 6 серпня в адміністрації.

12 людей були шпиталізовані з пораненнями внаслідок вибухів, що почалися 5 серпня на російській військовій базі в Сибіру і призвели до масової евакуації жителів із 20-кілометрової території.

Міністерство оборони Росії 5 серпня повідомило, що направило на боротьбу з пожежею на арсеналі 14 дистанційно керованих роботів.

Місцева влада в Ачинському районі повідомила про евакуацію 11 тисяч людей.

Про причини вибухів не повідомляли.