У Росії – вибухи на військовому складі, оголошена евакуація

В Ачинському районі Красноярського краю Росії вибухають боєприпаси на військовому складі.

На відео, розміщених у мережі очевидцями, видно дим і вогонь від вибухів, чутні розриви боєприпасів.

Як повідомляє державне російське агентство ТАСС, в лікарню Ачинська вже доправили двох постраждалих з осколковими пораненнями, зокрема одну дитину. Ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці.

У єдиній чергово-диспетчерській службі (ЕДДС) Ачинського району повідомили, що влада ухвалила рішення евакуювати населення з Кам'янки. Інформоване джерело також повідомило російському «Інтерфаксу», що запланована евакуація не тільки з Кам'янки, але зі трьох населених пунктів, розташованих в радіусі 20 км від військової частини.

Про причини вибухів наразі не повідомляють.