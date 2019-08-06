У Міноборони Росії назвали попередню причину вибухів на військовому складі

Причиною пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю Росії міг бути людський фактор, заявив заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков.

Генерал, який прибув у Красноярський край із експертами, заявив, що арсенал буде розформований, а остаточну причину інциденту встановить слідство.

За останніми даними, внаслідок пожежі і вибухів на складі військової частини в селі Кам’янка постраждали 12 людей.

Пожежа на складі артилерійських боєприпасів почалася вдень 5 серпня. Особовий склад військової частини і кілька тисяч жителів довколишніх населених пунктів евакуювали.

У ніч на 6 серпня влада повідомила про припинення вибухів. Водночас, за словами військових, все ще зберігається загроза підриву окремих боєприпасів.