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06 Серпень 2019, Київ 10:53
Новини | Міжнародні

У Міноборони Росії назвали попередню причину вибухів на військовому складі

У ніч на 6 серпня влада повідомила про припинення вибухів

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Причиною пожежі і вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі Красноярського краю Росії міг бути людський фактор, заявив заступник міністра оборони Росії Дмитро Булгаков.

Генерал, який прибув у Красноярський край із експертами, заявив, що арсенал буде розформований, а остаточну причину інциденту встановить слідство.

За останніми даними, внаслідок пожежі і вибухів на складі військової частини в селі Кам’янка постраждали 12 людей.

У Росії горить склад боєприпасів: місцевих евакуйовують – відео
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У Росії горить склад боєприпасів: місцевих евакуйовують – відео

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Пожежа на складі артилерійських боєприпасів почалася вдень 5 серпня. Особовий склад військової частини і кілька тисяч жителів довколишніх населених пунктів евакуювали.

У ніч на 6 серпня влада повідомила про припинення вибухів. Водночас, за словами військових, все ще зберігається загроза підриву окремих боєприпасів.

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