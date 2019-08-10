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10 Серпень 2019, Київ 12:33
Новини | Міжнародні

«Росатом» визнав загибель 5 осіб під час «супроводження ізотопних джерел живлення»

Запуск російської крилатої ракети з двигуном на ядерному паливі 1 березня 2018 року

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Російська державна корпорація «Росатом» уночі 10 серпня повідомила про загибель п'яти своїх співробітників і поранення ще трьох під час інциденту, що стався 8 серпня на полігоні в Архангельській області.

«Трагедія сталася в період робіт, пов’язаних з інженерно-технічним супроводженням ізотопних джерел живлення на рідинному двигуні», – ідеться в прес-релізі.

Це перше офіційне визнання з боку російської держави, що вибух стався на об’єкті, який міг бути джерелом радіації. Хоча в повідомленні «Росатому» взагалі не вживаються терміни «радіоактивне випромінювання» або «радіація», згадане ізотопне джерело живлення – це генератор, що виробляє електрику з тепла, яке одержують при розпаді радіоактивного палива.

/**/ /**/ /**/ Запуск російської крилатої ракети з двигуном на ядерному паливі 1 березня 2018 року
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До цього про стрибок радіації після події повідомляли лише в адміністрації міста Сєвєродвінськ, але згодом мерія видалила повідомлення.

Ніяких інших подробиць про місце, час і обставини події в «Росатомі» не навели. У корпорації такдж не пояснили, чому майже дві доби не повідомляли про загибель п'ятьох співробітників. Міністерство оборони Росії повідомляло про загибель двох осіб, але чи входять до цього числа загиблі співробітники «Росатому», також невідомо.

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