На полігоні в Росії міг вибухнути двигун на ядерній тязі – Reuters

Аварія на військовому полігоні в Архангельській області Росії 8 серпня, в якій загинули співробітники «Росатома» і Міністерства оборони, могла статися в результаті вибуху ракетного двигуна з використанням ядерного палива. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на американських експертів.

За словами цих експертів, аварія сталася скоріше за все при випробуваннях крилатої ракети з ядерною установкою, про яку торік згадував президент Росії Володимир Путін. Росія називає ракету 9М730 «Буревісник», НАТО позначає її як SSC-X-9 Skyfall.

Міністерство оборони Росії повідомило, що 8 серпня загинули двоє осіб, ще шість зазнали поранення в результаті вибуху так званого рідинного ракетного двигуна. Міноборони заявило, що викиду небезпечних речовин не сталося. «Росатом» повідомив про загибель п'яти своїх співробітників.

За словами цитованого Reuters фахівця Анкіта Панди з Федерації американських вчених, ракетні двигуни на рідкому паливі не виділяють радіації. Однак на муніципальному сайті міста Сєвєродвінська, поруч із яким розташований полігон, було оприлюднено заяву, в якій ішлося, що 8 серпня був зафіксований «короткочасний» сплеск фонової радіації. 9 серпня заява зникла з сайту.

Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері заявив Reuters, що, найімовірніше, стався нещасний випадок під час випробувань крилатої ракети з ядерною установкою. Висновки Льюїса і його співробітників ґрунтуються на вивченні супутникових фотографій полігону і непрямих даних. Льюїс і його команда також вивчили сигнали автоматичної системи ідентифікації (AIS) з кораблів, розташованих біля узбережжя в день вибуху. Вони ідентифікували одне з суден як теплохід «Серебрянка». Він призначений для збирання і зберігання рідких радіоактивних відходів. За словами Льюїса, для випробувань ракет зі звичайним двигуном не потрібно присутності цього судна. Більш того, відзначає Льюїс, сигнали AIS показали, що «Серебрянка» була розташована в «зоні відчуження», встановленої біля узбережжя за місяць до випробування, щоб не допустити туди чужі кораблі.