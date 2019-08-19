«Теорії змови не допоможуть уникнути ще одного Чорнобиля» – світова преса

Американське видання The Washington Post повідомляє про судовий процес над колишнім радником Білого дому, якого звинувачують у приховуванні лобістської роботи на український уряд часів Віктора Януковича. Британське видання The Guardian розмірковує над причинами катастрофи у Чорнобилі з суспільно-політичної точки зору. Іспанський часопис АВС пише про оренду воротаря збірної України Андрія Луніна із клубу «Реал Мадрид» до клубу «Реал Вальядолід».

Американський часопис The Washington Post друкує матеріал,

присвячений судовому процесу над радником Білого дому часів адміністрації Обами Грегорі Крейгом, якого звинувачують у наданні неправдивої інформації посадовцям Міністерства юстиції США стосовно його співпраці з колишнім головою передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, який був свого часу політичним радником колишнього президента України Віктора Януковича, на користь уряду України.

Вашингтонський часопис додає, що Грегорі Крейг був першим радником президента США Барака Обами, а також особливим радником президента США Білла Клінтона. Крейгові висунули звинувачення у зв’язку з розслідуванням комісії на чолі зі спецпрокурором Робертом Мюллером щодо російського втручання до виборів у США 2016 року.

74-річному Крейгу висувають звинувачення у заплутуванні і приховуванні інформації від Міністерства юстиції, яке намагалося встановити, чи Крейг мусив зареєструватися як лобіст на користь іноземної установи.

The Washington Post пояснює, що питанням для суддів на цих слуханнях постає не те, чи мусив Крейг реєструватися як лобіст на користь іноземної установи, а те, чи він справді надав неправдиву інформацію представникам Міністерства юстиції щодо нібито виконання певних піар-функцій від імені України, які вимагали б обов’язкової реєстрації. Вашингтонське видання нагадує, що 2012 року Манафорт допоміг Крейгові та його правничій фірмі отримати замовлення від української влади на написання незалежної доповіді, у якій розглядалося б ув’язнення політичного суперника тодішнього клієнта Манафорта – Віктора Януковича. Судді вважають, що Крейг не бажав реєструватися, тому що вважав, що це завадить йому знов потрапити на державну службу, а також тому, що він боявся оприлюднити дані про те, що український бізнесмен Віктор Пінчук заплатив фірмі 4,15 мільйона доларів за написання цієї доповіді, що, у свою чергу, підірвало б незалежність правничої фірми, на яку Крейг тоді працював. Реакція Пінчука поки що невідома.

«Судовий процес над радником Білого дому часів адміністрації Обами, звинуваченого у наданні неправдивої інформації щодо його роботи на Україну, повертається до спілкування з журналістами»



Британський часопис The Guardian вміщує матеріал «Розкручування теорій змови не допоможе нам уникнути ще одного Чорнобиля». Автор статті – професор української історії Гарвардського університету Сергій Плохій зазначає, що телесеріал «Чорнобиль» знов відновив увагу до трагедії, крізь яку пройшли люди. Плохій додає, що його книга «Чорнобиль: історія трагедії», яка вийшла за рік до появи на телеекранах серіалу, розповідала історію Чорнобильської трагедії на підставі нещодавно оприлюднених архівних документів. У своїй статті Плохій концентрується на останніх «теоріях змови», пов’язаних з Чорнобильською катастрофою. Зокрема, він згадує нещодавно випущену документальну стрічку «Російський дятел», яка висуває альтернативну версію причин вибуху на ЧАЕС, а саме стверджує, що до вибуху призвели радянські військові, які випробували неподалік ЧАЕС таємну радарну систему «Дуга». З іншого боку, у Росії вже було оголошено про зйомку серіалу, який вказує звинувачувальним пальцем на агентів ЦРУ, які буцімто несуть провину за вибух на четвертому реакторі.

The Guardian пише, що у Росії надзвичайно прикро вражені тим, що успішний телесеріал про Чорнобиль зняли британці і американці, а не росіяни. Інші у Росії вбачають в успіху британсько-американського телесеріалу напад на престиж Росії у її радянській версії або ж навіть спроби Заходу підірвати здатність російського монополіста ядерної енергетики, компанії «Росатом», здобувати вигідні закордонні контракти. Плохій додає, що критики британсько-американського серіалу вказують на певні невідповідності у показі героїв телесеріалу, так само як і у поданні деяких реалій тодішнього радянського життя. Погоджуючись з деякою критикою, автор статті водночас зазначає, що режисери телесеріалу вивели на поверхню правду щодо тих політичних і суспільних передумов, які і призвели до Чорнобильської катастрофи, і зроблено це було у значно кращий спосіб, аніж будь-коли раніше. На думку Плохія, основною думкою, яка супроводжує тему Чорнобиля, постає те, що люди не можуть жити з суперечливими «правдами», які стосуються тієї самої події. Саме ці «правди», за словами автора, і створили жахливу Чорнобильську катастрофу, а саме йдеться про авторитарний контроль за економікою і суспільством, брак вільного обговорення, нехтування людським життям і здоров’ям у гонитві за нібито вищими економічними та політичними цілями. Сергій Плохій завершує, вказуючи, що варто досягти згоди щодо політичних, економічних та суспільних умов, які призвели до катастрофи у минулому, аби уникнути майбутніх трагедій, які б поставили під загрозу саме існування людства.

«Дізнаємось правду про Чорнобиль»



Іспанське періодичне видання АВС друкує статтю «Реал Мадрид» віддає Луніна в оренду клубу «Реал Вальядолід». У підзаголовку повідомляється, що український голкіпер, який має офіційний контракт з мадридськими «галактікос» захищатиме ворота команди іспанської Ла Ліги з міста Вальядолід після того, як він провів попередній сезон у клубі «Леганес». Газета пише, що обидва іспанські футбольні клуби уклали угоду щодо оренди на один сезон українського воротаря Андрія Луніна. Мадридський часопис додає, що Андрій Лунін пройшов всі збірні України, починаючи з юнацької, і має 191 сантиметр зросту, і важить 80 кілограмів, а також розпочав свою футбольну кар’єру в клубі «Дніпро». У своєму дебютному сезоні 2016-2017 в українській Прем’єр-лізі Лунін відіграв 25 офіційних матчів, пропустивши в середньому менше від одного гола за гру.

АВС розповідає, що на європейській арені Андрій Лунін дебютував з українським клубом «Зоря» вже наступного сезону, де й привернув до себе увагу тренерів збірної України. Газета нагадує, що вперше Лунін захищав кольори України у товариській грі проти Саудівської Аравії 2018 року. Проте найбільшим міжнародним досягненням молодого українського голкіпера, як пише мадридське видання, стало звання чемпіона світу в складі збірної України гравців віком до 20 років. Ба більше, Андрія Луніна було визнано найкращим воротарем чемпіонату світу U-20 і він отримав «Золоті воротарські рукавички». Український воротар уклав контракт з уславленим іспанським футбольним клубом «Реал Мадрид», проте через високу конкуренцію у королівському клубі на воротарську позицію Лунін опинився в оренді у клубі «Леганес». Наступною орендою став нинішній перехід українця до клубу «Реал Вальядолід», у складі якого Андрій Лунін вже провів тренування.

«Реал Мадрид» віддає Луніна в оренду клубу «Реал Вальядолід»

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