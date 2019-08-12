Ексюрист Обами постане перед судом за звинуваченнями у брехні про роботу на уряд України

Колишній юрист Білого дому часів президентства Барака Обами Грегорі Крейг постане перед судом США як обвинувачений у наданні неправдивої інформації посадовцям Міністерства юстиції США стосовно його співпраці з Полом Манафортом на користь уряду України.

У справі, що стала результатом розслідування втручання Росії до виборів США, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, прокуратура Сполучених Штатів висунула низку обвинувачень в порушенні правил здійснення лобістської діяльності. Так, американський закон вимагає відповідної реєстрації від осіб, які проводять діяльність в політичних колах США на користь іноземної установи.

Центральним епізодом справи є передача Крейгом кореспонденту видання The New York Times Девіду Сенгеру звіту юристів стосовно України, пише Politico. Звіт, підготовлений юристами Skadden Arps, стосувався переслідування колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко з боку уряду Януковича і представляв дії Януковича в позитивному світлі.​

Крейг не визнає своєї провини. Його юристи вказують, що Крейг не був частиною плану роботи зі ЗМІ. Прокурор все ж вказав на досудових слуханнях, що відбулися у п'ятницю, на схвальний відгук Манафорта на дії Крейга. Після передачі звіту журналістові, Манафорт написав Крейгу: «Люди в Києві дуже щасливі. Ви – саме та людина».

Водночас юрист New York Times Дейвід Маккро виступив на захист роботи журналістів, відзначивши, що стаття, що вийшла про звіт, була скептичною.

Як раніше повідомляв «Голос Америки», звинувачення пов'язані з роботою Крейга на користь Міністерства юстиції України в 2012 році, коли Крейг працював в юридичній фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Працювати на користь уряду Януковича Крейгу запропонував Пол Манафорт, який отримав мільйони доларів від клієнтів в Україні, писало раніше видання The New York Times.