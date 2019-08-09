«Atomik»: у Британії виготовили горілку з чорнобильського зерна

У Великій Британії виготовили крафтову горілку «Atomik» із води та зерна із Чорнобильської зони відчуження.

Вчені з Портсмутського університету та України створили напій у межах трирічного дослідницького проєкту, який полягав у вивченні міграції радіонуклідів із ґрунтів зони відчуження до сільськогосподарських культур.

Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило 8 серпня, що в готовому напої вдалося виявити лише природній радіонуклід вуглець-14, концентрація якого була не більшою, ніж у будь-якому іншому алкогольному напої. Дослідники наполягають, що «Atomik» – радіоактивно безпечний алкоголь.

За даними агентства, дистильований алкоголь розводили з мінеральною водою із глибокого водоносного шару в місті Чорнобиль, який має схожий хімічний склад з ґрунтовими водами регіону Шампань у Франції.

Дослідники планують налагодити виробництво крафтової горілки із зерна, вирощеного в зоні відчуження, і повертати 75% прибутку громаді постраждалих від аварії на ЧАЕС регіонів.

26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, що спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах третього енергоблоку. Майже відразу на місце аварії приїхали пожежники. Вогонь гасили до 5-ї ранку. Однак в середині самого четвертого блоку його вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла.

Після вибуху і пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не тільки території сучасної України, Білорусі та Росії, а й території багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки.

У перші дні після аварії було евакуйовано населення 10-кілометрової зони, однак згодом зону евакуації розширили до 30 кілометрів.