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10 Липень 2019, Київ 17:47
Новини | Політика

Зеленський анонсує створення «зеленого коридору» в Чорнобилі

«Щонайперше ми створимо «зелений коридор» для туристів і приберемо передумови для корупції», – написав Зеленський у твітері 10 липня

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Президент України Володимир Зеленський заявляє про намір створити «зелений коридор» у Чорнобильській зоні.

«Сьогодні я підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок зростання нової України. Щонайперше ми створимо «зелений коридор» для туристів і приберемо передумови для корупції», – написав Зеленський у твітері 10 липня.

Як повідомляє прес-служба президента, підписаний указ передбачає, зокрема, розробку й ухвалення Стратегії розвитку Чорнобильської зони як туристичного об’єкта.

«Ми маємо дати цій території України нове життя. Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити. Чорнобиль – це унікальне місце на планеті, де природа відроджується після світової техногенної катастрофи, де є справжнє «місто-привид». Ми маємо показати це місце світу: науковцям, екологам, історикам, туристам», – сказав Зеленський.

Згідно з повідомленням прес-служби президента, указ зобов’язує чиновників і правоохоронні органи погоджувати відвідування Чорнобильської зони протягом трьох календарних днів через електронний кабінет, а наявні електронні квитки будуть синхронізовані. У разі існування підстав для відмови у візиті людина дізнаватиметься про це напередодні, а не на КПП.

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Крім того, згідно з повідомленням, Україна планує надати можливість проводити у Чорнобильській зоні навчально-тренувальні заходи із запобігання і ліквідації аварій для партнерів з країн ЄС і НАТО.

10 липня президент Зеленський відвідав Чорнобильську атомну електростанцію, де приймали в експлуатацію нову арку над зруйнованим четвертим реактором.

26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, що спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах третього енергоблоку. Майже відразу на місце аварії приїхали пожежники. Вогонь гасили до 5-ї ранку. Однак в середині самого четвертого блоку його вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла.

Після вибуху і пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не тільки території сучасної України, Білорусі та Росії, а й території багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки.

Спочатку Москва і керівництво УРСР приховували факт аварії і наслідки екологічної катастрофи. Тільки 28 квітня в СРСР з’явилося перше офіційне повідомлення про аварію. У перші дні після аварії було евакуйовано населення 10-кілометрової зони, в подальшому зону евакуації розширили до 30 кілометрів.

Всередині конфайнменту: Чорнобильський «звір» у клітці – фоторепортаж
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Всередині конфайнменту: Чорнобильський «звір» у клітці – фоторепортаж

Радіо Свобода стало чи не першим ЗМІ, яке оглянуло нове укриття ЧАЕС від гори до низу

Для запобігання поширенню радіації наприкінці 1986 року зруйнований реактор накрили спеціальним «саркофагом». За оцінками фахівців, під ним залишилося близько 95% палива, яке було в реакторі на момент аварії, а також значна кількість радіоактивних речовин, які складаються із залишків зруйнованого реактора. З міркувань безпеки 15 грудня 2000 року роботу Чорнобильської АЕС було припинено. У той же час об’єкт «Укриття», зведений 1986 року, поступово руйнувався.

Україна звернулася до міжнародного співтовариства щодо проведення конкурсу проектів по перетворенню об'єкта «Укриття». У 2004 році був проведений тендер на проектування і будівництво нового конфайнмента. Його будівництво почалося у 2012 році, а завершили у листопаді 2016 року

Установка укриття дозволила перейти до робіт з демонтажу конструкцій, вилучення і подальшої утилізації паливовмісних і радіоактивних матеріалів.

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