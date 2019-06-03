Серіал «Чорнобиль» – історія про смертельні наслідки брехні і тоталітаризму (світова преса)

Часопис NRC Handelsblad обговорює повернення українського громадянства Міхеїлу Саакашвілі, який досі мешкав у Нідерландах. Французький щоденник Le Figaro повідомляє про спільну операцію поліції Франції, України та Польщі з метою знешкодження злочинного угрупування, яке займалось перевезенням замінника героїну з Франції в Україну. Іспанське видання АВС пише про важливість і актуальність тем, які розкриваються у популярному телесеріалі «Чорнобиль».

Поважний нідерландський часопис NRC Handelsblad публікує статтю «Саакашвілі знов стає громадянином України». Видання обговорює повернення новим президентом України Володимиром Зеленським українського громадянства колишньому президентові Грузії Міхеїлові Саакашвілі, який жив у Нідерландах.

Політичний оглядач Ева Цукєр нагадує, що коли екс-президент Грузії і колишній керівник української Одещини внаслідок конфлікту зі своїм тодішнім союзником президентом України Петром Порошенком, втратив своє українське громадянство, Саакашвілі оселився у країні своєї дружини Сандри Рулофс – у Нідерландах. Саме перебуваючи в Амстердамі, Михеїл Саакашвілі вів далі свою кар’єру в українській опозиції і вибудовував свою політичну партію.

У травні 2019 року Саакашвілі звернувся до нового президента України Володимира Зеленського з клопотанням відновити його українське громадянство. Як пише нідерландське видання, Саакашвілі наголосив, що не має намірів здобути місце в українському уряді, проте, за його словами, «готовий віддати життя, аби перетворити Україну на потужну і успішну державу». Газета зазначає, що Саакашвілі є другою помітною постаттю, яка повернулась в Україну після вимушеного перебування за кордоном. Першим став, як пише часопис, олігарх і союзник Зеленського – Ігор Коломойський.

NRC Handelsblad подає стислу передісторію переїзду Міхеїла Саакашвілі до Нідерландів. Саакашвілі тоді звинуватив Порошенка у корупції та зловживанні владою. Врешті-решт Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства, після чого колишній президент Грузії змушений був переїхати до нідерландського містечка Тернойзен, де мешкали його тесть з тещею – батьки його нідерландської дружини Сандри Рулофс.

Саакашвілі тоді здобув дозвіл на проживання у Нідерландах на підставі процесу об’єднання родин. Все це відбулося попри той факт, що нідерландська дружина Саакашвілі вела активну політичну діяльність у Грузії і навіть висунула свою кандидатуру на посаду мера грузинського міста Зугдіді.

Французький щоденник Le Figaro ​ друкує статтю «Покладено край міжнародному транзиту пігулок «Субутекс» між Францією та Україною». Йдеться про спеціальну операцію французької жандармерії у ході якої було вилучено велику кількість таблеток «Субутекс», які містять активний інгредієнт одного із різновидів опіатів.

Наркотики перевозили в Україну через Польщу. Загалом 200 тисяч пігулок, які було виявлено французькими правоохоронними органами, оцінюються у понад 10 мільйонів євро. При цьому операція французької жандармерії здійснювалась у тісній співпраці з колегами з Польщі та України.

Внаслідок скоординованих дій міжнародних сил поліції, було заарештовано 10 осіб, які брали активну участь в організації і здійсненні перевезення цього препарату з Франції до України.

Le Figaro пише, що у ході розслідування діяльності злочинної мережі, слідчі центрального бюро захисту громадського здоров’я Франції разом зі співробітниками жандармерії південнофранцузького порту Марсель вийшли на цілу мережу зловмисників, які щомісяця постачали своїм українським спільникам від 7 до 10 тисяч таблеток «Субутекс».

Проте, як повідомляють французькі правоохоронці, передання товару і фінансові операції між французькими і українськими злочинними угрупованнями відбувалися здебільшого у районі французької столиці, зокрема у східній частині Парижа.

Ще одним показовим моментом діяльності французько-українського угруповання було те, що, власне, пігулки «Субутекс» у Франції надходили від людей, дотичних до французької системи охорони здоров’я. «Субутекс», який може бути замінником героїну, як пояснює часопис, отримували у Франції за рецептами.

Таким чином, резюмує французький тижневик, системі державної охорони здоров’я Франції було завдано збитків на 500 тисяч євро.

Іспанське періодичне видання АВС ​опублікувало статтю – «У Чорнобилі не було психічного здоров’я».

Кореспондент часопису Бернардо Альварес-Віяр ділиться своїм баченням популярного телевізійного серіалу «Чорнобиль», який, як на автора, постає історією смертельних наслідків брехні. Після завершення глобального феномену – фентезі-серіалу «Гра престолів», серіал американського каналу НВО «Чорнобиль» подає повернення до реального стану речей за посередництва розповіді про одну з найкатастрофічніших подій в історії людства.

Альварес-Віяр нагадує, що сценарій, написаний майже нікому невідомим Крейґом Мейзіном, розпочинається із вибуху на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року. І ціла історія розкривається перед глядачами саме з цього моменту. Автор наголошує, що телерозповідь «Чорнобиль» не є документальним відтворенням фактів трагедії на терені України.

Однак, режисери-постановники «Чорнобиля» створили доволі зловісну, напружену і нервову атмосферу. Головний режисер Мейзін каже, що у створенні серіалу він прагнув викласти найправдивішу версію того, що сталося у цьому українському місті.

АВС пише, що один із головних героїв телесеріалу «Чорнобиль» - професор Легасов запитує сам себе: «Яка ціна брехні? Не те, що ми змішуємо брехню з правдою. Реальна небезпека полягає у тому, що після того, як ми чуємо багато брехні, ми припиняємо впізнавати реальний стан речей».

Бернардо Альварес-Віяр зазначає, що серіал «Чорнобиль» постає уроком щодо смертельних наслідків брехні. За умов Холодної війни, саме коли й сталась чорнобильська трагедія, радянський уряд не хотів показати світові своєї слабкості або ж викрити похибки радянської ядерної галузі.

Центральний комітет комуністичної партії СРСР із Михайлом Горбачовим на чолі брехав і навмисно перекручував факти катастрофи, попри ті наслідки, які все це мало на життя мільйонів людей.

Професор Легасов каже в одній з серій, що у Чорнобилі не існувало психічного здоров’я. Все, що там робилося, навіть щось позитивне, було повним божевіллям. Проте, як підсумовує автор, «Чорнобиль не є історичним оглядом того, що сталося 1986 року.

Серіал має на меті струсонути свідомість людства, розкриваючи перед авдиторією напів-апокаліптичну ситуацію, до якої спричинила самознищувальна сила людства і тоталітарна модель суспільного устрою. І це постає надзвичайно актуальним моментом у часи кліматичних змін, екологічних і соціальних катастроф.