Радіо Свобода Daily: Саакашвілі повернувся в Україну та заявив, що не піде на вибори

Саакашвілі повернувся в Україну. Навіщо?

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну. Він прибув літаком зі столиці Польщі Варшави, пройшов паспортний контроль та вийшов до людей, які зустрічали його в аеропорту «Бориспіль».​

Саакашвілі заявив, що не братиме участі у виборах, але сприятиме оновленню політичного класу.

«Я сам не піду на жодні вибори, але, звичайно, я буду сприяти та всіляко допомагати повному оновленню політичного класу в Україні, повному позбавленню від бариг, барижників та людей, які грабували Україну. Звичайно, я буду все робити для того, щоб прийшло багато нових людей»

Ситуативна кімната АП: куди «зникли» техніка і меблі?

Під час передачі президентської влади в Україні від команди Петра Порошенка до команди Володимира Зеленського сталося «таємне зникнення» серверів, моніторів, телефонів та навіть меблів з одного з приміщень Адміністрації президента, відомого під назвою ситуативна кімната.

Колишній прес-секретар п’ятого президента Петра Порошенка Святослав Цеголко спростував інформацію, що на серверах із ситуативної кімнати містилася конфіденційна інформація. За його словами, уся техніка була орендована за власний кошт Петра Порошенка і, відповідно, повернута орендодавцю.

«Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій. До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами», – написав на своїй сторінці у Facebook Святослав Цеголко. Читайте про це тут.

Чому Україні потрібен закон про покарання за воєнні злочини?

Попри те, що війна на Донбасі триває вже понад 5 років, у Кримінальному кодексі України досі відсутня стаття про відповідальність за злочини проти людяності. Правозахисники та родини постраждалих наполягають на внесенні відповідних змін, аби винні не змогли уникнути покарання.

Які наслідки цей факт може нести? Та від кого залежить ухвалення такого закону? Читайте у матеріалі.

Зеленський пропонує використовувати таємні голосування під час імпічменту президента

На сайті Верховної Ради оприлюднений законопроект про імпічмент президента України. Ініціатором документа є президент Володимир Зеленський. Він пропонує використовувати таємні голосування під час процедури імпічменту.

Згідно із законопроектом, Верховна Рада може усунути президента України з посади «в порядку імпічменту лише в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину». В чому полягає процедура імпічменту? Читайте тут.

Чи піде у відставку Гройсман?

На сайті Верховної Ради оприлюднений проект постанови про відставку прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Проект документа зареєстрований головою комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя, народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка» Русланом Князевичем.

20 травня Гройсман заявив, що подає у відставку з посади прем’єр-міністра України. Це сталося після того, як новообраний президент Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові закликав уряд до відставки.

Судовий позов проти Зеленського

Правозахисник Сергій Мельничук звернувся до Верховного суду України, в якому просить визнати як протиправний виступ президента Володимира Зеленського 23 травня 2019 року недержавною мовою на форумі інтернет-діячів іForum-2019.

У тексті позову, який є в розпорядженні Радіо Свобода, він просить Верховний суд України:

визнати спілкування президента України Володимира Зеленського 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів іForum-2019 недержавною мовою – протиправним;

зобов’язати президента України Володимира Зеленського утриматися від спілкування недержаною мовою на всій території України при здійсненні повноважень президента України.

Шеф-редактора литовського відділення російського агентства Sputnik видворили з Литви

Шеф-редактора литовського відділення російського державного інформаційного агентства Sputnik Марата Касема видворили з Литви.

Його зупинили в аеропорту Вільнюса, куди він прилетів із Москви 28 травня, і пізніше депортували до Латвії, повідомляє Sputnik на своєму сайті.

Касему, який має латвійське громадянство, заборонили в’їзд у Литву на п’ять років. Влада Литви вважає його «загрозою для національної безпеки». Це випливає з документа, виданого прикордонною службою країни.

«Чорнобиль» стає найрейтинговішим серіалом на каналі, що прославився серіалом «Гра престолів»

Після закінчення серіалу «Гра престолів» багато хто говорить: «Не скасовуйте підписку на НВО, доки не подивитесь «Чорнобиль», пише оглядач Forbes Пол Тассі.

Серіал про трагедію в Україні містить три епізоди і вже отримав найвищий рейтинг IMDB для ТБ-серіалів за всю історію.

У своїй статті Forbes наводить десятку найрейтинговіших серіалів всіх часів, за даними відгуків глядачів.

Чи потрібні ще аргументи, що цей серіал переглянути варто? Якщо так, то ось цілий матеріал, де про це йдеться!

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