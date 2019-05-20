Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє про намір піти у відставку. Він сказав про це 20 травня на брифінгу в Києві.

За словами Гройсмана, він ухвалив таке рішення, попри те, що уряд складає свої повноваження перед новообраним парламентом, а не президентом.

«Я прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення в середу чергового засідання уряду. За три роки роботи нашого уряду мені абсолютно не соромно за те, що нам вдалося зробити», – сказав Гройсман.

Він додав, що в новому парламенті має намір «спільно з однодумцями» сформувати «професійну команду, яка буде здатна служити державі і робити Україну успішною».

​Під час інавгурації 20 травня в парламенті новообраний президент Володимир Зеленський закликав уряд України піти у відставку.

Він також заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання.

Згідно з Конституцією України, Кабінет міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою. Прем’єр-міністр України, інші члени уряду мають право заявити Верховній Раді про свою відставку.

Відставка прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України.

Володимир Гройсман став прем'єр-міністром України в квітні 2016 року після того, як Верховна Рада України проголосувала за відставку уряду Арсенія Яценюка і 257 голосами підтримала кандидатуру Гройсмана.