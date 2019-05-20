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20 травня 2019, Київ 17:05
Політика

19 цитат з промови Зеленського: про закінчення війни, розпуск парламенту і країну інших можливостей

Володимир Зеленський під час інавгурації на посаду президента України. Київ, 20 травня 2019 року

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Від «вражаюча» і «потужна» до «класика популізму» та «смішна» – так по-різному оцінили першу промову Володимира Зеленського на посаді президента. Яке життя пообіцяв Володимир Зеленський українцям на найближчі п’ять років? Радіо Свобода вибрало найяскравіші цитати з промови нового президента.

  • ​«Кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100 % українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І це – наш спільний шанс... Відсьогодні кожен з нас несе відповідальність за країну, яку ми залишимо своїм дітям».
  • «Європейська країна починається з кожного. Ми обрали шлях до Європи, але Європа – не десь там. Європа ось тут (у голові – ред.). І коли вона буде ось тут – тоді вона з’явиться і ось тут – в усій Україні. І це – наша спільна мрія».
  • «Але у нас є і спільний біль. Кожен з нас загинув на Донбасі… І кожен з нас – переселенець… І кожен з нас – заробітчанин».
  • «Але ми все це подолаємо! Бо кожен з нас – українець… Ми маємо бути єдині. Адже тільки тоді – ми сильні».
Селфі з українцями
Селфі з українцями
  • «Усім, хто готовий будувати нову, сильну та успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас. Сувенірів з-за кордону не потрібно, привезіть, будь ласка, свої знання, досвід і ментальні цінності».
  • «А може, це і є наша національна ідея? Об’єднавшись – зробити неможливе».
  • «І наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі».
  • «Я точно не боюсь ухвалювати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде потрібно – я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наших територій».

  • «Не ми почали цю війну. Але нам цю війну закінчувати. І ми готові до діалогу. И я уверен, что прекрасным первым шагом для начала этого диалога, станет возвращение всех украинских пленных».
  • «Наш наступний виклик – це повернення втрачених територій. Чесно кажучи, мені здається, що це формулювання не зовсім коректне. Бо неможливо втратити те, що й так наше. І Крим, і Донбас – це наша українська земля».
  • «Де ми втратили найголовніше, це – люди. И сегодня мы должны возвращать их сознание… Украинец – это не в паспорте. Украинец – это вот здесь (в душі – ред.)».

  • «І я хочу звернутися до наших захисників… Я зроблю все, щоб ви відчували повагу».
  • «І я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками й каже: ми нічого не можемо зробити. Неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори!»
  • «Ми збудуємо країну інших можливостей. Де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. Одні для всіх».
  • «Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень… Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивиться в очі їм».

  • «Шановні депутати!.. Прошу вас ухвалити: закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс і зробити відкриті списки».
  • «А також прошу звільнити з посад: голову Служби Безпеки України, генерального Прокурора України, міністра оборони України».
  • «Заробіть непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду України 8-го скликання».
  • «Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Це була моя місія. Тепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали».

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