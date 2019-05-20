19 цитат з промови Зеленського: про закінчення війни, розпуск парламенту і країну інших можливостей

Від «вражаюча» і «потужна» до «класика популізму» та «смішна» – так по-різному оцінили першу промову Володимира Зеленського на посаді президента. Яке життя пообіцяв Володимир Зеленський українцям на найближчі п’ять років? Радіо Свобода вибрало найяскравіші цитати з промови нового президента.
- «Кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100 % українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І це – наш спільний шанс... Відсьогодні кожен з нас несе відповідальність за країну, яку ми залишимо своїм дітям».
- «Європейська країна починається з кожного. Ми обрали шлях до Європи, але Європа – не десь там. Європа ось тут (у голові – ред.). І коли вона буде ось тут – тоді вона з’явиться і ось тут – в усій Україні. І це – наша спільна мрія».
- «Але у нас є і спільний біль. Кожен з нас загинув на Донбасі… І кожен з нас – переселенець… І кожен з нас – заробітчанин».
- «Але ми все це подолаємо! Бо кожен з нас – українець… Ми маємо бути єдині. Адже тільки тоді – ми сильні».
- «Усім, хто готовий будувати нову, сильну та успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас. Сувенірів з-за кордону не потрібно, привезіть, будь ласка, свої знання, досвід і ментальні цінності».
- «А може, це і є наша національна ідея? Об’єднавшись – зробити неможливе».
- «І наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі».
- «Я точно не боюсь ухвалювати складні рішення, я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде потрібно – я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наших територій».
- «Не ми почали цю війну. Але нам цю війну закінчувати. І ми готові до діалогу. И я уверен, что прекрасным первым шагом для начала этого диалога, станет возвращение всех украинских пленных».
- «Наш наступний виклик – це повернення втрачених територій. Чесно кажучи, мені здається, що це формулювання не зовсім коректне. Бо неможливо втратити те, що й так наше. І Крим, і Донбас – це наша українська земля».
- «Де ми втратили найголовніше, це – люди. И сегодня мы должны возвращать их сознание… Украинец – это не в паспорте. Украинец – это вот здесь (в душі – ред.)».
- «І я хочу звернутися до наших захисників… Я зроблю все, щоб ви відчували повагу».
- «І я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками й каже: ми нічого не можемо зробити. Неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори!»
- «Ми збудуємо країну інших можливостей. Де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. Одні для всіх».
- «Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень… Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивиться в очі їм».
- «Шановні депутати!.. Прошу вас ухвалити: закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс і зробити відкриті списки».
- «А також прошу звільнити з посад: голову Служби Безпеки України, генерального Прокурора України, міністра оборони України».
- «Заробіть непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду України 8-го скликання».
- «Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Це була моя місія. Тепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали».
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