Володимир Зеленський офіційно став президентом України. У квітні він здобув перемогу в другому турі виборів президента, отримавши 73,22% голосів. П'ятий президент України Петро Порошенко мав 24,45%.

Після час інавгурації новоспечений президент вже виголосив промову щодо перших своїх кроків та заявив, що розпускає Верховну Раду України. Спікер парламенту Андрій Парубій по закінченню церемонії вже підбив її підсумок: «Було весело».

Чи весело було українцям? Та якими були перші реакції на інавгурацію президента України? Радіо Свобода зібрало найгарячіше із соціальних мереж.

«Хочу багато чого сказати, але українці хочуть не слів, а дій, тож, шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, у робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати, а тому я дуже прошу вас ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний Виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде два місяці», – сказав шостий президент України Володимир Зеленський після інавгурації.

Одним із перших у соціальних мережах Зеленського привітав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Багато коментарів у соціальних мережах стосувалися саме промови Володимира Зеленського. Багато із його тез виявились досить актуальними для користувачів.

Рішення щодо розпуску Верховної Ради України в соціальних мережах сприйняли неоднозначно. Дехто почав говорити про різноманітні процедурні моменти, дехто зрадів такому рішенню, а дехто просто жартував.

Було й декілька курйозних моментів.

Президент Украхни Володимир Зеленський також звернувся до українського уряду: «Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже мені, що ми не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти папір, узяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори», – сказав Зеленський під час своєї промови у Верховній Раді.

Одразу після завершення церемонії у Верховній Раді про свою відставку оголосив міністр оборони Степан Полторак.

Радіо Свобода продовжує слідкувати за всіма подіями навколо інавгурації президента України. Читайте наш Живий блог.