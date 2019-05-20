Інавгурація Зеленського – коли та як відбуватиметься​

із 10:00 до 11:00 Зеленський візьме участь в урочистому засіданні ВРУ з нагоди складення присяги президентом України українському народові;

із 11:05 до 11:20 президент Зеленський братиме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та в церемонії підняття державного прапора України;

із 11:20 до 11:50 відбудеться вітання президентом Зеленським та Оленою Зеленською глав іноземних делегацій;

на 12:00 – 13:30 планується участь президента у прийнятті глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду.

Ось тут можна знайти кілька фотографій з приготування до інавгурації.

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