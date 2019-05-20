Станцію метро «Арсенальна» зачинили на вхід:
Біля будівлі Верховної Ради перед інавгурацією:
І в кулуарах:
Розпорядник інавгурації розповів про підготовку до присяги новообраного президента
Було 3 репетиції: двічі репетиції проводили за участі дублерів, а ввечері 19 травня – уже з головними дійовими особами. У сесійній залі ВРУ має вміститися близько 1000 людей. Почесні гості сидітимуть у правій ложі, де встановлені іменні таблички. Дружина і батьки Зеленського сидітимуть біля першого президента незалежної України – Леоніда Кравчука. Суфлер для Зеленського не встановлювали. Під трибуною встановили спеціальне підвищення. Про це розповів розпорядник інавгурації Петро Бондар в ефірі телеканалу «1+1».
Центр Києва перекритий через інавгурацію президента
Від учора до завершення заходів перекритий урядовий квартал у центрі Києва (вулиця Липська — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської).
Із 6:00 20 травня і до завершення заходів перекриті:
- проспект Бажана – від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
- Наддніпрянське шосе – від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
- Набережне шосе – від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
- Дніпровський узвіз – від Набережного шосе до Паркової дороги;
- алея Герої Крут – від площі Андрія Первозданного до площі Слави;
- вулиця Івана Мазепи – від площі Слави до метро Арсенальна;
- вулиця Михайла Грушевського – від вулиці Московської до Петрівської алеї;
- Паркова дорога – від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;
- вулиця Шовковична – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейна;
- вулиця Круглоуніверситетська – від Бессарабської площі до вулиці Лютеранська;
- вулиця Лютеранська – від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
- вулиця Городецького – від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінська;
- вулиця Ольгінська – від площі Івана Франка до вулиці Інститутська;
- вулиця Інститутська – від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
- Кріпосний провулок – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;
- вулиця Липська – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
- вулиця Садова – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;
- вулиця Пилипа Орлика – від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
- вулиця Академіка Богомольця – від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковична.
Інавгурація Зеленського – коли та як відбуватиметься
- із 10:00 до 11:00 Зеленський візьме участь в урочистому засіданні ВРУ з нагоди складення присяги президентом України українському народові;
- із 11:05 до 11:20 президент Зеленський братиме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та в церемонії підняття державного прапора України;
- із 11:20 до 11:50 відбудеться вітання президентом Зеленським та Оленою Зеленською глав іноземних делегацій;
- на 12:00 – 13:30 планується участь президента у прийнятті глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду.
Ось тут можна знайти кілька фотографій з приготування до інавгурації.
Радіо Свобода веде пряму трансляцію всіх подій. Стежте за всім разом з нами!
20 травня о 10:00 у Верховній Раді відбудеться інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського
На початку церемонії традиційно виконується гімн України, далі голова парламенту повідомляє про присутніх. Після цього голова ЦВК має оголосити результати виборів. Новообраний президент під час присяги кладе руку на Конституцію і, за бажанням, на Пересопницьке Євангеліє. Виголосивши присягу, президент підписує її текст та передає голові Конституційного суду.
Після цього голова КС оголосить про вступ обраного президента на посаду глави держави, а голова ЦВК вручить йому відповідне посвідчення. Президенту також вручають офіційні символи влади – штандарт, знак президента, гербову печатку та булаву.