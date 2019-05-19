Делегацію США на інавгурацію Зеленського очолить міністр енергетики

Міністр енергетики США Рік Перрі очолить делегацію своєї країни на заплановану на 20 травня інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться в поширеному 18 травня повідомленні речника Білого дому.

До складу делегації також увійшли спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту європейських справ у Раді національної безпеки США при президенті Александр Відман, виконувач обов’язків голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Курт Волкер заявив, що «з нетерпінням чекає нагоди подякувати Порошенку за тісну співпрацю між США та Україною, а також нагоди працювати над продовженням цієї співпраці з президентом Зеленським».

У 2014 році на інавгурації президента України Петра Порошенка Сполучені Штати представляла делегація вищого рівня, її очолював тодішній віце-президент США Джо Байден.

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

Як попередили в МВС, у зв'язку з урочистостями вулиці урядового кварталу в центрі Києва 20 травня будуть перекриті.

За даними Центральної виборчої комісії, Зеленський здобув у другому турі виборів президента 73,22% голосів. Чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.