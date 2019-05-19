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19 травня 2019, Київ 10:34
Новини | Політика

Делегацію США на інавгурацію Зеленського очолить міністр енергетики

Міністр енергетики США Рік Перрі

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Міністр енергетики США Рік Перрі очолить делегацію своєї країни на заплановану на 20 травня інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це йдеться в поширеному 18 травня повідомленні речника Білого дому.

До складу делегації також увійшли спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту європейських справ у Раді національної безпеки США при президенті Александр Відман, виконувач обов’язків голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

Курт Волкер заявив, що «з нетерпінням чекає нагоди подякувати Порошенку за тісну співпрацю між США та Україною, а також нагоди працювати над продовженням цієї співпраці з президентом Зеленським».

У 2014 році на інавгурації президента України Петра Порошенка Сполучені Штати представляла делегація вищого рівня, її очолював тодішній віце-президент США Джо Байден.

/**/ /**/ /**/ Церемонія інавгурації запланована на 20 травня
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Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

Інавгурація президента. Якими були церемонії попередніх президентів – відео
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Інавгурація президента. Якими були церемонії попередніх президентів – відео

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Як попередили в МВС, у зв'язку з урочистостями вулиці урядового кварталу в центрі Києва 20 травня будуть перекриті.

За даними Центральної виборчої комісії, Зеленський здобув у другому турі виборів президента 73,22% голосів. Чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.

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