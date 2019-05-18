МВС повідомило про обмеження руху транспорту в Києві через інавгурацію

Вулиці поблизу урядового кварталу в центрі Києва 20 травня будуть перекриті через інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

19 травня з 7:00 перекриють вулицю Липську в проміжку від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.

З 6:00 20 травня і до завершення заходів будуть перекриті:

проспект Бажана – від Харківської площі до Південного шляхопроводу;

Наддніпрянське шосе – від Південного шляхопроводу до мосту Патона;

Набережне шосе – від мосту Патона до Дніпровського узвозу;

Дніпровський узвіз – від Набережного шосе до Паркової дороги;

алея Герої Крут – від площі Андрія Первозданного до площі Слави;

вулиця Івана Мазепи – від площі Слави до метро Арсенальна;

вулиця Михайла Грушевського – від вулиці Московської до Петрівської алеї;

Паркова дорога – від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;

вулиця Шовковична – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейна;

вулиця Круглоуніверситетська – від Бессарабської площі до вулиці Лютеранська;

вулиця Лютеранська – від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;

вулиця Городецького – від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінська;

вулиця Ольгінська – від площі Івана Франка до вулиці Інститутська;

вулиця Інститутська – від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;

Кріпосний провулок – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;

вулиця Липська – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;

вулиця Садова – від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;

вулиця Пилипа Орлика – від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;

вулиця Академіка Богомольця – від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковична.

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

За даними Центральної виборчої комісії, Зеленський здобув у другому турі виборів президента 73,22% голосів. Чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.