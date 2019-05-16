Дату інавгурації визначено. Західні експерти розмірковують про наступні кроки Зеленського

Інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Таке рішення ухвалила Верховна Рада 315 голосами.

Призначення дати інавгурації – це позитивний крок; тепер перед Зеленським постають нові виклики, такі, як рішення щодо розпуску Верховної Ради, а також призначень на важливі посади, наголошують експерти на Заході.

«Гарна новина!» – твітує Андерс Ослунд, дослідник американського центру «Атлантична рада».

Ослунд також поділився спостереженнями з Києва: «Зеленський перебуває в дуже складній ситуації. Старий істеблішмент постав проти нього. Перед ним поганий вибір: призначати старих поганих політичних діячів або гарних, але неефективних ідеалістів. У будь-якому разі, старий істеблішмент очікує на його провал».

До парламентських виборів Зеленський не зможе ефективно керувати, вважає британський політолог Тарас Кузьо.

«Інавгурація Зеленського відбудеться 20.5, але він буде кульгавою качкою до нових парламентських виборів у жовтні і створення коаліції, або не створення, в листопаді», – мовиться у твіті Кузьо.

Основне питання тепер, чи розпустить Зеленський Верховну Раду, наголошує Аліна Полякова, дослідниця американського аналітичного центру «Інститут Брукінґза».

«Український парламент проголосував за швидку інавгурацію Зеленського – 20 травня о 10:00. Це – позитивний розвиток подій. Основне питання тепер, чи намагатиметься Зеленський розпустити парламент, щоб скористатись моментом», – твітує дослідниця.​