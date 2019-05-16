Прес-служба Зеленського: обрана дата інавгурації спричинить труднощі

Прес-служба новообраного президента України Володимира Зеленського привітала рішення Верховної Ради з призначення дати інавгурації, але заявляє, що обрана дата спричинить низку труднощів для киян й іноземних делегацій.

«Рішення Верховної Ради про призначення інавгурації Володимира Зеленського на понеділок, 20 травня, допоможе закінчити період невизначеності для України. Депутати все ж змогли показати результат. Нехай їхнє рішення і спричинить низку труднощів для киян та іноземних делегацій, яких вдалося б уникнути, якби інавгурація відбулася у вихідний день», – йдеться в заяві, яку отримало Радіо Свобода.

У команді Зеленського висловили сподівання, що «надалі народні обранці ухвалюватимуть необхідні для країни закони швидше, ніж ми бачили на прикладі призначення дати офіційного вступу Володимира Зеленського на посаду президента України».

Верховна Рада України 315 голосами призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

Новообраний президент Володимир Зеленський наполягав на інавгурації 19 травня. Ця ініціатива викликала різку критику, зокрема, через те, що цього року саме на 19 травня припадає пам’ятний день, День пам’яті жертв політичних репресій.