19 травня – День пам'яті жертв політичних репресій, це вкрай невдала дата для інавгурації – В'ятрович

19 травня – вкрай невдала дата для проведення інавгурації президента, заявляє голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович.

Він нагадує, що в Україні третя неділя травня – цього року це 19 травня – є щорічним Днем пам'яті жертв політичних репресій.

«Звучать пропозиції щодо проведення інавгурації президента 19 травня.

Дата вкрай навдала – це День пам'яті жертв політичних репресій, визначений указом президента в 2007 році. Тобто це траурний день, в який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ. Комік Володимир Зеленський дозволяв собі жарти над Голодомором, президент Володимир Зеленський не має права на глум над пам’яттю про мільйони жертв репресій».

Про недоречність призначення інавгурації на 19 травня пише і Володимир Ар'єв, голова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат (БПП): «19 травня традиційно є Днем пам'яті жертв політичних репресій. Робити в цей день інаугураційні урочистості та святкування, як мінімум, недоречно».

Раніше відбулася зустріч новообраного президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради і представниками парламентських фракцій і, як повідомила заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, він звернувся з ініціативою провести інавгурацію 19 травня, парламент вирішуватиме це питання на засіданні 14 травня.

Зеленський ще перед початком зустрічі повідомив, що головною темою буде проведення інавгурації у стінах парламенту у пропоновану дату – 19 травня.

Напередодні у Верховній Раді зареєстрували постанову про проведення інавгурації новообраного президента України 19 травня 2019 року. Інавгурація має відбутися не пізніше ніж за 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради.