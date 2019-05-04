Геращенко розповіла про зустріч Зеленського у Верховній Раді

Відбулася зустріч новообраного президента України з керівництвом Верховної Ради і представниками парламентських фракцій. Про це у Facebook повідомила заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

За її словами, зустріч тривала півтори години, були присутні представники всіх фракцій (на рівні керівників чи заступників) та експерти команди Зеленського.

«Головна тема зустрічі – проведення консультацій щодо дати інавгурації, обмін думками щодо налагодження співпраці між гілками влади.

Новообраний президент звернувся з ініціативою провести інавгурацію 19 травня. Більшість керівників фракцій, присутніх на зустрічі, наголосили, що донесуть цю позицію до своїх колег, а відповідні рішення будуть прийматися на засіданні фракцій 14 травня».



Ірина Геращенко додала: «Вцілому зустріч пройшла в конструктивній атмосфері. Під час зустрічі колеги з інших фракцій піднімали питання ставленння новообраного президента до виборчої системи (мажоритарка чи списки), можливостей розпуску парламенту, законів про імпічмент і ТСК, інше. Я зосередилася на ключовій для мене темі зовнішньої політики і зовнішньої агресії РФ проти України. Наголосила, що вже першим викликом для новообраної команди стане червень, коли в ЄС будуть дискусії щодо продовження санкцій і важливо добитися їх пролонгації».

Напередодні у суботу новообраний президент України Володимир Зеленський прибув до будівлі Верховної Ради України для зустрічі з головою парламенту Андрієм Парубієм та лідерами фракцій.

Ще перед початком зустрічі Зеленський повідомив, що головною темою буде проведення інавгурації у стінах парламенту у пропоновану дату – 19 травня.

Напередодні у Верховній Раді зареєстрували постанову про проведення інавгурації новообраного президента України 19 травня 2019 року. Інавгурація має відбутися не пізніше ніж за 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради.