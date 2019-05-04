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04 Травень 2019, Київ 17:51
Новини | Політика

Інавгурація 19 травня означає, що Зеленський хоче дострокових виборів до парламенту – Кириленко

В’ячеслав Кириленко, віце-прем’єр-міністр України

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Запропонована новообраним президентом України Володимиром Зеленський дата інавгурації 19 травня означає, що він хоче дострокових виборів до парламенту. Про це у Twitter 5 травня написав віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко.

«Навіть якщо і так, все одно доведеться в інавгураційній промові говорити про стратегію: про НАТО, деколонізацію і головне – так російська агресія чи «гражданский конфликт»? Уникнути відповідей вже не вдасться», – йдеться у дописі.

Напередодні у суботу новообраний президент України Володимир Зеленський прибув до будівлі Верховної Ради України для зустрічі з головою парламенту Андрієм Парубієм та лідерами фракцій.

Як повідомив Зеленський перед початком зустрічі, головною темою буде проведення інавгурації у стінах парламенту у пропоновану дату – 19 травня.

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Напередодні у Верховній Раді зареєстрували постанову про проведення інавгурації новообраного президента України 19 травня 2019 року. Інавгурація має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради.

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