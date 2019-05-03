Коломойський заявив про «громадянську війну». Це його сигнал, що він на боці Росії – експерт

На Донбасі триває «громадянська війна», заявив бізнесмен Ігор Коломойський в одному з останніх інтерв’ю. На початку російської збройної агресії Коломойський демонструваів патріотизм із корисливих мотивів, а нині – він не виключає співпраці з проросійськими силами після парламентських виборів, стверджують експерти та представники громадянського суспільства, думки яких зібрало Радіо Свобода. Якщо чинні урядовці вже розкритикували таку позицію бізнесмена, то обраний президент, комік та бізнес-партнер Коломойського Володимир Зеленський та його оточення не поспішають з реакцією.

Український та ізраїльський бізнесмен Ігор Коломойський заявив в інтерв’ю проекту Bihus.info, що війна, яка фактично триває на Сході України – це «громадянський конфлікт».

«Можна сказати і громадянська війна, але це занадто глобально. А це – громадянський конфлікт», – відповів він журналістам.

І додав, що на Сході України, на його думку,«воюють українці з українцями», а Росія – «підтримує одну частину українців, і якби її не було, то українці уже б давно помирилися».

Бізнесмен уточнив: в Україні, як він вважає, відбувається «внутрішня громадянська війна, яка має гарячу фазу на Донбасі й холодну фазу по всій країні». І в цьому винні, зокрема, й нинішні політики, «революціонери, які бігали по парламенту і відміняли закони».

Скандальні заяви Коломойського, який назвав українсько-російський збройний конфлікт на Донбасі «громадянською війною», вже викликали хвилю критики і обурення в українському суспільстві. Особливо згадують про це у соцмережах дописувачі, які ідентифікують себе як прихильники чинного президента Петра Порошенка.

Вони говорять про загрози, пов’язані з тим, що на президентських виборах переміг комік Володимир Зеленський, який є бізнес-партнером Ігоря Коломойського.

Володимир Зеленський та його оточення цієї заяви бізнесмена наразі не прокоментували.

Між тим, 2 травня, у день виходу резонансного інтерв'ю з Коломойським, Зеленський у своїх дописах з іншого приводу називає події на Донбасі збройною агресією Росії.

Водночас про цю репліку бізнесмена негативно висловилися чинні урядовці. Зокрема, міністр оборони Степан Полторак. В ефірі телеканалу «Прямий» він здивувався таким висловлюванням Ігоря Коломойського.

Я розраховував на те, що українці всі розуміють, хто саме воює на Донбасі та якою зброєю

«Я б не хотів давати оцінку Коломойському. Тим більше, він від початку агресії Росії проти України дуже багато допомагав Збройним силам. Але я, чесно кажучи, був здивований. Тому що я думав, що в Україні немає жодної людини, яка б так думала», – зауважив міністр оборони. – Я розраховував на те, що українці всі розуміють, хто саме воює на Донбасі, якою зброєю, і хто здійснив агресію і в Криму, і в Донецьку, і в Луганську. Про це знають і в більшості країн світу. Я ще раз хотів би наголосити, що Російська Федерація у 2014 році здійснила агресію проти України. І сьогодні ми захищаємось від агресора».

«Він став на бік України просто для того, щоб підвищити свої статки» – волонтер

Подібні заяви Коломойського доводять, що його проукраїнська позиція на початку війни була награною, стверджує волонтер та ветеран українсько-російського збройного конфлікту на Донбасі Мирослав Гай.

Ігор Валерійович ображений на Україну за 2014-15 роки. Він став на бік України просто для того, щоб підвищити свої статки

«Ця небезпечна фраза свідчить, що Ігор Валерійович (Коломойський – ред.) ображений на Україну за 2014-15 роки. Коли він став на бік України просто для того, щоб підвищити свої статки. Однак його та деяких інших олігархів – трохи «посунули». Він відверто каже, що ображений; стверджує, що його пограбували із «Приватбанком». Зараз Ігор Коломойський ретранслює меседжі російської пропаганди, він стає цілком проросійським», – зазначає Гай.

При цьому волонтер припускає: українські політики, яких пов’язують з Коломойським, після таких його заяв усвідомили, наскільки токсичним він став, і намагатимуться дистанціюватися від нього. Особливо намагатиметься не асоціюватися з українським та ізраїльським бізнесменом нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, особливо з урахуванням того, що Коломойський останнім часом сам натякає на зв’язок із ним, стверджує Мирослав Гай.

Заява Коломойського про «війну українців з українцями» адресована передовсім Росії та свідчить про зростання ризиків для України, заявив Радіо Свобода політолог Олександр Палій.

Коломойський сигналізує Росії, що він – на боці Росії. Щоб Кремль сприймав його не як ворога, а як свого корисного поплічника

«Це означає, що Коломойський всіляко сигналізує Росії, що він – на боці Росії. Щоб Кремль сприймав його не як ворога, а навпаки – як свого корисного поплічника. Для України це небезпечно. Адже, якщо Коломойський через своїх людей впливатиме на нову українську владу, – це буде колосальною загрозою. Найближчим часом ми побачимо, як цей вплив відобразиться в кадровій політиці обраного президента», – наголошує Палій.

Позиція Коломойського щодо «громадянської війни в Україні» є незмінною, просто зараз на неї звернули особливу увагу, так пояснив Радіо Свобода резонанс, викликаний останнім інтерв’ю українського та ізраїльського бізнесмена, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Коломойський хоче ініціювати «ідею загального примирення». Багатосторонні переговори за участі лідерів окупаційних адміністрацій, які отримають статус суб’єкта. Оце і є найбільшою небезпекою

«Він завжди так говорив. Навіть будучи на посаді губернатора Дніпропетровської області він стверджував, що в Україні – громадянський конфлікт, у цьому він є досить послідовним. Це, звісно, дивно виглядає, враховуючи його поведінку в 2014 році, але тоді він захищав не Незалежність, а власні кишені та активи в тому регіоні. Просто зараз на це раптом відкрилися очі в лідерів громадської думки та критиків Зеленського: «Ось, дивіться: Бєня (народне прізвисько Коломойського – ред.), виявляється – не той!». Як це розцінювати? Робити якісь висновки чи вважати це елементом далекосяжної стратегії поки що передчасно. Але не виключено, що це сигнал: Коломойський хоче ініціювати «ідею загального примирення». Такого собі «пакту Монтруа від Коломойського»: амністія за принципом «всіх на всіх» та багатосторонні переговори за участі лідерів окупаційних адміністрацій, які отримають статус суб’єкта. Оце і є найбільшою небезпекою», – попереджає Кулик.

Зеленський має розуміти, що подібні ідеї підірвуть його електоральне лідерство, підірвуть підтримку патріотично налаштованих громадян

Водночас він запевняє: українське суспільство має потужні запобіжники для того, щоб не допустити такого сценарію. Зокрема – це і люди в оточенні переможця на виборах президента України Володимира Зеленського.

«Та й сам Зеленський має розуміти, що подібні ідеї підірвуть його електоральне лідерство, підірвуть підтримку патріотично налаштованих громадян та створять непотрібну йому напругу в першій половині його каденції».

Коломойський вживав термін «громадянська війна» щодо подій на Донбасі і раніше. Так, у листопаді минулого року в інтерв’ю шеф-редактору видання «Лівий берег» Соні Кошкіній він зауважив, що на Донбасі Україна «воює сама з собою» та що «це ніякий не Путін».

Чи означають фрази Коломойського про «громадянську війну», що пов’язані з ними сили після парламентських виборів намагатимуться створити коаліцію з проросійськими партіями та окремими депутатами? Віталій Кулик бачить два основні варіанти розвитку подій.

«Майбутня конфігурація парламенту буде досить строкатою. І там є кілька варіантів коаліції. Найбільш природною є коаліція політичних сил Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко, причому я би рекомендував йому пропонувати їй посаду прем’єра, щоб потім «вішати на неї всіх собак» за антикризову політику. Але є й інша модель: створення «коаліції національної єдності». Особливо якщо Конституційний суд скасує закон про люстрацію. Тоді буде можливим прихід до уряду колишніх «регіоналів» та створення так званої «ширки» (широкої коаліції), в якій крім партії «Слуга народу» може бути один з уламків «Опозиційного блоку». Але почекаймо, в якому вигляді він доживе до парламентських виборів. Я не виключаю, що це можуть бути навіть три політичні сили. І деякі з них, як-от платформа «За життя», можуть не дожити до парламентських виборів у нинішній конфігурації: її співзасновники можуть піти в самостійне плавання», – зазначає Віталій Кулик.

Чим насправді відрізняються громадянська війна та військова агресія?

Женевські Конвенції від 1949 року містять критерії для визначення внутрішніх (неміжнародних) конфліктів, до яких зараховують і громадянську війну:

Повстала сторона володіє частиною території держави, у якій все відбувається.

Цивільні органи влади повсталої сторони повинні де-факто контролювати місцевих мешканців на певній частині національної території.

Повсталі повинні мати визнання як одна із сторін війни

Легальний уряд держави повинен вдатися до використання регулярних військ проти повсталих, які теж є організованими як збройна сила.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН від 1974 року визначає військову агресію як «злочин проти міжнародного миру». Актами такої агресії можуть бути збройні вторгнення або напади, обстріли, блокада території, незаконне вторгнення військ (тобто – не для самооборони і не відповідно до Статуту ООН), використання іншими державами власної території для вчинення актів агресії та залучення збройних нерегулярних сил або найманців для здійснення актів агресії на території інших країн.

У серпні 2014 року генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен у своїй заяві оцінив роль Росії на українському Донбасі як агресора та кваліфікував вторгнення Збройних сил Російської Федерації через східний російсько-український державний кордон як «ескалацію збройної агресії Росії проти України».

Парламентська асамблея Ради Європи та Парламентська асамблея ОБСЄ у своїх резолюціях (у 2015 та в 2014 роках відповідно) визнали події на Сході України військовою агресією Росії та замахом на державний суверенітет України.