Коломойський подав п’ять нових позовів до НБУ та «Приватбанку» – ЗМІ

Український бізнесмен Ігор Коломойський 19 квітня подав п’ять нових позовів до Національного банку України та «Приватбанку», повідомило видання «Новое время» із посиланням на свої джерела.

Позови стосуються п’ятьох кредитних договорів та особистої поруки по них з боку Коломойського.

За даними «Нового времени», перші слухання відбудуться 10, 22 і 23 травня.

Журналісти пишуть, що юристи пояснюють такий хід з боку екс-власника «Приватбанку» бажанням підстрахувати рішення Печерського райсуду Києва, яке було ухвалене пізно ввечері 20 квітня. Тоді судді задовольнили позов Коломойського про розірвання договору особистої поруки за кредитами рефінансування, виданих «Приватбанку» Національний банком на суму 9,2 мільярда гривень.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

Після виходу розслідування Ігор Коломойський заявив, що всі операції проходили під повним контролем і «чутливим керівництвом» тодішнього заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Наступного дня цей суд скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року, який визначив перелік пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб. 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування «Приватбанку» на суму в 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.