Окружний адмінсуд Києва ухвалив ще одне рішення щодо «Приватбанку» на користь Коломойського – НБУ

Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня ухвалив чергове рішення щодо процедури націоналізації «Приватбанку», задовольнивши позов підконтрольної колишньому акціонеру «Приватбанку» Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. Про це 19 квітня повідомили у НБУ.

«Зокрема, задоволені вимоги позивача у частині скасування рішення Національного банку від 13.12.2016 №105, яким визначено перелік пов’язаних з «Приватбанком» фізичних та юридичних осіб. Саме це рішення Національного банку є одним із основних у процесі виведення у грудні 2016 року неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участі держави. Нагадаємо, у ході цього процесу було проведено процедуру «bail-in», що полягає в обміні коштів пов’язаних із банком осіб на акції банку із подальшим продажем Міністерству фінансів України», – мовиться у повідомленні.

У НБУ висловили занепокоєність «якістю та результатами розгляду судових справ в Україні, що можуть призвести до втрат коштів платників податків та ризиків для банківської та фінансової стабільності країни».

«Це може призвести до того, що у пов’язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку осіб з’являться підстави для стягнення з банку коштів, що були повернуті державою до капіталу банку у процесі його націоналізації. Рішення суду поки не набрало законної сили та, безумовно, найближчим часом буде оскаржене нами в апеляційному порядку», – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

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Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.