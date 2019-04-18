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18 Квітень 2019, Київ 21:32
Новини | Політика

Порошенко скликає засідання РНБО через «Приватбанк»

Президент України Петро Порошенко (посередині) під час наради із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим (праворуч) і заступником секретаря РНБО Сергієм Кривоносом. Київ, 2 квітня 2019 року

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Президент України Петро Порошенко скликає засідання Ради національної безпеки і оборони.

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці Порошенка, нарада стосуватиметься можливих загроз внаслідок визнання незаконною націоналізації «Приватбанку».

«Скликав нараду в РНБО щодо ризиків та загроз у зв’язку з ситуацією, що склалася з Приватбанком. Початок о 21.00», – йдеться в повідомленні.

Раніше 18 квітня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

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