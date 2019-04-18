«Чи пора купувати гречку?»: соцмережі про Коломойського і «Приватбанк»

Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня за позовом колишнього співвласника «Приватбанку» Ігоря Коломойського ухвалив рішення, яким встановив процедуру націоналізації «Приватбанку» такою, що порушує норми чинного законодавства. Національний банк України заявив, що оскаржить це рішення.

Тим часом, у соцмережах з'являються апокаліптичні публікації, дискусії щодо теорії змов та перші повідомлення про черги в банкомати. Радіо Свобода зібрало все найцікавіше із соцмереж.

Користувачі соцмереж у переважній більшості не визначають рішення Окружного адміністративного суду як автономне судочинне явище. Більшість дописувачів почали будувати власні теорії й ставити питання, кому із кандидатів таке рішення суду було б вигіднішим та хто із них вплинув на цей суд.

Та теорія щодо бажання Петра Порошенка повернути «Приватбанк» Ігорю Коломойському, є не такою популярною, як критика Петра Порошенка щодо судової реформи.

Як коментують самі кандидати?

За кілька годин після перших повідомлень щодо рішення суду про «Приватбанк», президент України Петро Порошенко звернувся до громадян у прямому ефірі.

Він заявив, що повернення «Приватбанку» Ігорю Коломойському загрожує мільйонам клієнтів втратою коштів.

Це рішення Порошенко назвав ознакою реваншу.

«У програмі мого опонента (Володимира Зеленського – ред.) немає жодного слова про Європейський союз. Тож мене не дивує, що за нього агітує Москва – від Жириновського та Зюганова до нашої еміграції на чолі з (колишнім прем’єр-міністром Миколою – ред.) Азаровим, яка вже спакувала валізи для повернення в Україну. Як і група олігархів-втікачів. І план одного з них у разі перемоги Зеленського – повернути собі «Приватбанк». Як бачите, їм не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому – дефолтом та новою економічною кризою. Тому уряд і Національний банк правильно роблять, що оскаржують це рішення», – сказав президент.

Володимир Зеленський також записав відеозвернення, в якому закликав українців взяти участь у другому турі виборів.

Тим часом, на його сторінці у месенджері Telegram опублікували питання й щодо «Приватбанку».

Хто кого лякає Коломойським?

Чи можна назвати рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо «Приватбанку» перемогою Коломойського?

Політолог Петро Охотін, який виступав проти переобрання Петра Порошенка на другий термін, прокоментував виступ чинного президента, називаючи страх головним інструментом його політтехнології.

Є і публікації на противагу.

Кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв пише, що Ігорю Коломойському «вдалося всіх переграти» й тому назвав його найрозумнішою людиною в Україні.

А дехто просто жартує.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів американських доларів.