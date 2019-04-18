Порошенко: скасування націоналізації «Приватбанку» загрожує дефолтом

Повернення «Приватбанку» Ігорю Коломойському загрожує мільйонам клієнтів втратою коштів – про це заявив у зверненні президент і кандидат на другий президентський термін Петро Порошенко. Таким чином він прокоментував рішення Окружного адміністративного суду Києва визнати незаконною націоналізацію «Приватбанку» 2016 року.

Це рішення Порошенко назвав ознакою реваншу.

«У програмі мого опонента (Володимира Зеленського – ред.) немає жодного слова про Європейський союз. Тож мене не дивує, що за нього агітує Москва – від Жириновського та Зюганова до нашої еміграції на чолі з (колишнім прем’єр-міністром Миколою – ред.) Азаровим, яка вже спакувала валізи для повернення в Україну. Як і група олігархів-втікачів. І план одного з них у разі перемоги Зеленського – повернути собі «Приватбанк». Як бачите, їм не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому – дефолтом та новою економічною кризою. Тому уряд і Національний банк правильно роблять, що оскаржують це рішення», – сказав президент.

Він припустив, що наступними рішенням може бути скасування люстрації та електронного декларування для державних службовців – однієї з вимог міжнародних партнерів України. Порошенко застеріг: в разі реваншу повернення в сферу впливу Росії буде поступовим і непомітним, проте «впевненим».

Втім, голова держави визнав також, що у виборців можуть бути претензії до нього за підсумками п’ятирічного президентства.

«Я знаю, як важко кожному з вас пробачити мені мої помилки і повірити мені ще раз. Це моя провина, так, я не ідеальний. Але я впевнений, що ми не маємо права перекреслити всі досягнення і відмовитися від європейського майбутнього. Щоб завершити розпочате і не змарнувати вже зроблене, я прошу вашої підтримки 21 квітня. І прийму будь-яке ваше рішення, адже воля народу – понад усе. Втім, коли ви прийдете на дільниці, не думайте про Зеленського, і про Порошенка теж не думайте. Думайте про Україну, як її зберегти. Так само, як у 2014 році ви зупинили Новоросію, тепер, прошу не допустіть перетворення України на Малоросію», – підсумував Порошенко.

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Раніше 18 квітня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитківщонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.

У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

Після виходу розслідування Ігор Коломойський заявив, що всі операції проходили під повним контролем і «чутливим керівництвом» тодішнього заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.