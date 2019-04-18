Світова преса: «Обрання Зеленського – це крок у невідомість»

Що чекає на Україну у разі обрання президентом телевізійноого шоумена без політичного досвіду? Прогнози є у статті на сайті медіа-агентства Euronews. У матеріалі британського видання The Guardian пишуть, що перемога Зеленського виглядає все більш ймовірною, тож міжнародна спільнота почала звертати на це увагу. А над потенційними кроками Зеленського у якості президента розмірковують у статті The Bloomberg.

Що чекає на Україну у разі обрання президентом Володимира Зеленського? На це питання пропонує варіанти відповідей стаття на сайті медіа-агентства Euronews.

21 квітня українці знову йдуть на вибори. Фаворитом президентської гонки є відомий телевізійний шоумен без політичного досвіду – Володимир Зеленський.

Якщо український народ обере його, то це буде голосування за крок у політичну невідомість, пише автор.

Але чому Зеленський настільки випереджає чинного президента України Петра Порошенка? Відповіді в опитуваннях громадської думки. Науковий співробітник аналітичного центру Chatham House Мет’ю Буле сказав виданню, що «люди хочуть нових облич, і вони готові голосувати за когось невідомого…Він слухав більше, ніж говорив. Він прислуховувався до проблем. Порошенко багато обіцяв, але не зміг виконати цих обіцянок».

Зеленський пообіцяв утримувати Україну на її прозахідному курсі, припинити конфлікт на Донбасі та боротися з корупцією. Але «ми мало знаємо про реформи, які він пропонує»,– каже дослідник.

Зеленського критикують також і через зв’язки з потужним олігархом, і ще треба буде оцінити, наскільки вільним від впливу він залишиться насправді, йдеться у статті.

Читайте ще: Інтерв’ю Ігоря Коломойського ​«Схемам»: я хочу, щоб Зеленський став президентом

Легалайз, Медведчук, Бандера і секс за гроші: 10 цитат із інтерв’ю Зеленського «РБК-Україна»​

Буле сказав, що президент дійсно має значення, проте якщо все ж говорити про те, чого він дійсно може досягти політично – то він усього лише один елемент системи, і не найбільш важливий. Що відіграватиме важливішу роль, так це парламентські вибори, йдеться у статті.

Актор і комік Володимир Зеленський, який уникав традиційної політичної кампанії і не надавав детальних пояснень своїм політичним позиціям, з огляду на результати на соцопитування, має намір здобути перемогу на президентських виборах, йдеться у статті британського видання The Guardian.

Ще нещодавно багато західних дипломатів припускали, що чинний президент України Петро Порошенко все ще зможе перемогти свого опонента. Але перемога Зеленського виглядає все більш ймовірною, тож міжнародна спільнота почала звертати на це увагу, йдеться у матеріалі.

Президент Франції Еммануель Макрон минулого тижня прийняв в Парижі і Порошенка, і Зеленського. А цього тижня начальник штабу Зеленського Іван Баканов відвідав Вашингтон.

«На зустрічах, організованих американською лобістською фірмою, Баканов запевнив політиків і аналітиків, що Зеленський буде продовжувати прозахідний курс. Про це повідомляє джерело, знайоме із змістом цих дискусій. Проте також повідомили, що Зеленський хоче докласти більше зусиль, щоб знайти мирне вирішення конфлікту на сході України, включаючи можливі переговори з проросійськими сепаратистами та залучення Великобританії і США до так званого Нормандського формату, який передбачає участь лідерів Росії, України, Німеччини та Франції», – йдеться у статті.

Для багатьох виборців підтримка Зеленського означає «за когось, аби не за Порошенка». Вони незадоволені тим, що після обіцянок Майдану кумівство і корупція продовжують процвітати, а українська економіка залишається слабкою, зауважує автор.

Останній шанс Порошенка повернути баланс сил на свою користь – це дебати з Зеленським у п’ятницю ввечері, йдеться у статті.

Жарти геть, але що дійсно робитиме телевізійний комік, якщо реально переможе на президентських виборах? Над цим питанням розмірковують у статті американського видання The Bloomberg.

Якщо Зеленський чомусь і навчився від того, що грав роль вигаданого президента України у серіалі, так це тому, що не варто вдаватися до твердих зобов’язань, мовиться у статті.

Окрім обіцянки боротися з корупцією, його кампанія не містила фактичних політичних пропозицій.

Що ж Зеленський робитиме у якості президента залишається повною загадкою.

Але саме це питання, на думку автора, є дуже важливим для країни, яка опинилася на геополітичній лінії розколу між Сходом і Заходом, і майбутнє якої є критичним для світового порядку.

Зеленському все ще треба буде визначитися із тим, що він хоче робити, якщо переможе. Різке розширення його оточення викликає ще більше запитань, кажуть автори. Він оточив себе реформаторами, чий апетит до змін призвів до того, що їх свого часу усунули з посад в нинішній адміністрації. Мова йде про Айвараса Абромавічуса та Олександра Данилюка, колишніх міністрів економіки та фінансів.

Є також припущення, що колишні проросійські чиновники часів Віктора Януковича намагаються вплинути на порядок денний Зеленського. Він спростував це. Актор також відкидає наявність політичних зв’язків з Ігорем Коломойським.

Читайте ще: Бізнес-партнер Зеленського, мер Харкова, гендиректор «1+1» і народні депутати: «Схеми» показали візитерів ізраїльського офісу Коломойського