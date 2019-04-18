Легалайз, Медведчук, Бандера і секс за гроші: 10 цитат із інтерв’ю Зеленського «РБК-Україна»

Після майже двомісячного мовчання кандидат у президенти України Володимир Зеленський дав розгорнуте інтерв’ю для ЗМІ. Щоправда, лише для одного видання – «РБК-Україна» – і лише після того, як програв його журналісту партію в настільний теніс.

Радіо Свобода виокремило із цієї годинної розмови 10 цитат. У них –​ про Коломойського, появу неочікуваних людей у парламенті, мовні квоти, декомунізацію і комунікацію Зеленського з народом у випадку обрання президентом.

ПРО ДЕКОМУНІЗАЦІЮ

– В цілому я нормально ставлюся до декомунізації… Степан Бандера – герой для якогось відсотка українців, і це нормально і класно. Це один з тих людей, які захищали свободу України. Але я вважаю, що, коли ми таку кількість вулиць, мостів називаємо одним і тим же ім'ям, це не зовсім правильно. До речі, справа не у Степані Бандері. Я можу те ж саме сказати і про Тараса Григоровича Шевченка. Я дуже поважаю його приголомшливу творчість. Але ми ж з вами повинні пам'ятати про героїв сьогоднішніх, про героїв мистецтва, про героїв літератури, просто про героїв України. Чому ми їхніми іменами не називаємо – героїв, які сьогодні об'єднують Україну?

– Тому що у нас вулиці називають тільки через десять років після смерті.

– А я вважаю, що це неправильно.

ПРО КВОТИ

– У нас реально велика кількість людей говорить російською. Не можна у них забрати російськомовне телебачення. У нас є люди, які говорять й іншими мовами… Ніхто скасовувати квоти не буде, але є регулювання… Якщо б ви прийшли і сказали: дивіться, хлопці, ось перед вами два фільми: фільм, який зроблений українською мовою – податок 10%; фільм, який робиться російською мовою – залишаємо податок, який був. Ви вважаєте, що потрібні були б квоти?.. Через рік я як бізнесмен і всі великі телевізійні бізнесмени без закону про квоти, без цих палиць, перейшли б переважно на українську мову і все.

ПРО КОМУНІКАЦІЮ

– Уявіть, якщо я кожен день буду ходити і до всіх журналістів? Поважаю всіх, не в цьому справа. Це мій підхід, моя інформаційна політика. Я поставив це з самого початку. Рідкісні появи, які зводять людей разом, об'єднують їх. Я хочу, щоб мене побачили. Це як у старі часи, ще в радянський час, всі бігли: «Що сьогодні? «Сімнадцять миттєвостей весни»... Один раз йде ця серія, в такий-то час, і всі про це знають... Так було раніше: у дворі сідали і дивилися. Ти єднаєш людей… Я хочу об'єднати країну. Я буду кожен день записувати відео до східних регіонів України і говорити їм: дивіться, НАТО – не звірюга, не проковтне вас. Дивіться, що це. Нехай люди думають, нехай почнуть читати про це, нехай почнуть вивчати.

ПРО БАНКОВУ

– Я сказав своїм хлопцям: «Шукаєте якийсь ореn space, якийсь unit цікавий…» Так, я хочу (з’їхати з Банкової – ред.). А її (будівлю Адміністрації президента – ред.), якщо дозволить суспільство, віддав би...

ПРО КОАЛІЦІЮ І ОПОЗИЦІЮ

– Ви готові піти на коаліцію з колишніми регіоналами Бойком і Медведчуком?

– Ні.

– А з Петром Порошенком?

– Ні.

– Тобто, ви будете в опозиції?

– Чому я буду в опозиції?

– Тому що, якщо порахувати останню соціологію, ті, яких ми назвали, набирають близько тридцяти відсотків.

– ... Я думаю, що нас з вами взагалі здивує поява деяких партій у новому парламенті, якщо ми переможемо... Люди. Просто з'являться. Як я з'явився. Просто з'являться люди.

ПРО РЕЗИДЕНЦІЇ

– Нехай в цих резиденціях живуть дітки якісь або якісь люди, яким це дійсно потрібно. А ось ці резиденції – я не бачу в них взагалі жодного сенсу.

ПРО КОРТЕЖІ

– Президентський кортеж у вас буде? Для нього будуть перекривати дороги?

– Ні, дивіться, не будуть перекривати дороги.

– Ви будете стояти в заторах за маршрутом пересування?

– Я буду стояти в заторах. Я не збираюся перекривати дороги.

– І світлофори вимикати не будуть?

– А що, мають?

– А як же безпека?

– Ну будемо з ними говорити…

ПРО ПЕРЕЛЬОТИ

– Борт «номер один» залишиться чи будете літати рейсовими літаками?

– Наскільки я знаю, там два літаки.

– Три.

– Три? Продати. Ну, звичайно, продати до бісової матері.

– Будете літати рейсовим літаком?

– Ну, я б хотів.

ПРО КОЛОМОЙСЬКОГО І ПЕРЕЛЬОТИ ДО НЬОГО

– Мені здається, я в політичний період точно туди (до Австрії та в Ізраїль – ред.) не літав. Можливо, у нас були якісь виступи. У нас були. І для нього теж були.

– На його день народження, наприклад?

– Я не був у нього на цьому дні народженні... А на минулому – так. Ми виступали «Кварталом». Ну, слухайте, ну це нормально. Це робота.

– Ви часто бачитеся з Ігорем Валерійовичем?

– Ні.

– А взагалі спілкуєтеся якимось чином?

– По бізнесу… Тільки по бізнесу... Дзвінки, месенджери використовую. Спілкуємося по бізнесу.

– Якщо, припустимо, Ігор Валерійович, прикриваючись вашим ім'ям, буде вирішувати якісь свої питання... Як будете реагувати?

– Буду з ним розмовляти про це. Жорстко… Будемо сваритися. Моїм ім'ям прикриватися, слухайте, це неможливо. Я вважаю, що це неправильно.

ПРО ЛЕГАЛАЙЗ І ПРОСТИТУЦІЮ

– За легалайз крапельок – так.

Секс за гроші?.. Зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти і податки би платили. Дати можливість якомусь місту, якійсь території, і там все це відкрити.

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Повну версію інтерв'ю кандидата в президенти Володимира Зеленського «РБК-Україна» можна прочитати тут.