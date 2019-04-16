Відбитки Коломойського є на всій кампанії Зеленського (світова преса)

Перемога Зеленського не принесе значних змін у зовнішню політику, війну на Донбасі або економіку, йдеться в статті онлайн-журналу International Policy Digest. Чи дійсно Зеленський – найбільша надія Кремля в Україні? На це питання відповідає дослідник Пітер Дікінсон в статті для аналітичного центру Atlantic Council. А в матеріалі The National Interest пишуть, що президентство Зеленського могло б стати найкращою надією на порятунок економіки України.

Чи дійсно Зеленський – найбільша надія Кремля в Україні? На це питання відповідає дослідник Пітер Дікінсон у статті для американського аналітичного центру Atlantic Council.

Головна ідея автора в тому, що повернення впливу Москви в Україні вже не виглядає реалістичним.

Більшість українців покладає відповідальність за війну на сході України особисто на Путіна. Все більше робочих мігрантів обирають європейські держави замість Росії. Грошові перекази на суму близько 14 мільярдів доларів, які мігранти перерахували в Україну у 2018 році, є величезним поштовхом для економіки. Але досвід життя, який вони бачать на Заході і «везуть» додому, з часом матиме ще більший вплив на майбутнє України, наголошує Дікінсон.

«Тим часом торговельні складові гібридної війни Росії змусили українські підприємства вийти з пострадянської зони комфорту і розширитися на міжнародному рівні. Починаючи з 2014 року, український експорт до ЄС досяг рекордних показників і має намір продовжувати зростати», – зауважує автор. Російська культура також втратила свій вплив.

Автор кидає виклик заявам про те, що Зеленський стане великою перемогою для Путіна. Комік має багаторічні ділові зв’язки з Росією, захищає російську мову та безсумнівно є популярним серед проросійського електорату.

Сам Зеленський, тим часом, мало що сказав. Але навіть це має розчарувати тих, хто сподівається на возз’єднання з Росією. Комік ясно і однозначно говорив про відповідальність Росії за війну на сході, підтримав європейський вибір України і висловив підтримку вступу країни до ЄС і НАТО. І найважливіше – Зеленський взяв на себе зобов’язання продовжувати реформи, заявлені Майданом п’ять років тому, мовиться у статті.

Щодо Коломойського, з яким пов’язують Зеленського, автор зауважує, що практично всі українські політики мають клієнтські відносини з одним або кількома олігархами. Проте близькість відносин Зеленського з Коломойським є винятковою, бо вони були діловими партнерами протягом багатьох років, і Зелінський багато в чому зобов’язаний олігарху своїм статусом «суперзірки». Відбитки Коломойського є на всій кампанії Зеленського, і він, безсумнівно, хотів би отримати з перемоги Зеленського велику користь. Проте, хоча українці і мають всі підстави побоюватися перспективи, що за Зеленським стоятиме Коломойський, на руку Росії це не зіграє. Адже свого часу олігарх доклав чимало зусиль для того, щоб не дати Росії поділити Україну і відомий антиросійською позицією, йдеться у статті.

Президент Зеленський – це ризик для українських виборців, а потенційний хаос від його президенства зіграв би на руку Москві. Проте якщо тільки не припускати що вся кампанія Зеленського – це не більше, ніж постановка, він, ймовірно, триматиме Україну подалі від російської орбіти.

І взагалі дні, коли прокремлівські політики могли б сподіватися виграти національні вибори в Україні, здається, стали історією. Росія ще багато років буде слугувати дестабілізуючим фактором, але вона більше не домінуватиме, переконаний Дікінсон.

Комік Володимир Зеленський, ймовірно, переможе у другому турі президентських виборів 21 квітня. Але його перемога не принесе значних змін у зовнішню політику, війну на Донбасі або економіку. Про це йдеться у статті політичного онлайн-журналу International Policy Digest у розділі «точка зору».

Донбас. Зеленський не має наміру надавати будь-яку автономію «самопроголошеним» «ДНР» та «ЛНР» і відкрито заявив, що не вестиме переговори з їхніми лідерами. Кремль, в свою чергу, навряд чи погодиться повернути «республіки» Україні. Адже «зрада» Донбасу негативно позначиться на рейтингу російського президента Володимира Путіна, а Кремль намагається уникнути цього всіма засобами, мовиться у статті.

Зовнішня політика. Українські політичні аналітики з оточення чинного президента Петра Порошенка припускають, що політика Зеленського буде проросійською у разі його обрання. Такі заяви є необґрунтованими, і це було б практично неможливо, оскільки Україна перебуває у сфері впливу США, переконаний автор. Обрання Зеленського не призведе до серйозних змін у відносинах між Україною та Росією. Вони залишаться напруженими, конфлікт на Донбасі продовжуватиметься, «але кількість обстрілів може скоротитися, що буде єдиним відносно позитивним результатом для місцевого населення», – каже автор.

Економіка. Зеленський пообіцяв деолігархізацію України, проте економіка все одно залежатиме від потужних олігархів. Багато аналітиків вважають, що Зеленський є просто представником олігарха Ігоря Коломойського. «Навіть якщо Зеленський намагатиметься внести суттєві зміни в економіку і політику в цілому, він, безумовно, зіткнеться з перешкодами з боку українського парламенту», – мовиться у статті.

В статті американського видання The National Interest йдеться про те, що президентство Зеленського могло б запропонувати Україні «найкращу надію на порятунок економіки».

Автор нагадує, що президентство Порошенка поклало кінець правлінню пропутінської маріонетки – Віктора Януковича. Але це не призвело до поліпшення умов життя людей і не допомогло позбавитися корупційної спадщини радянських часів, мовиться у статті.

Зеленський хоче зупинити не лише війну, але й «фінансове кровопролиття». Він залишається «чистим від будь-якого запаху корупції», і зробив ставку у своїй кампанії на боротьбу з нею. Оскільки корупція є перешкодою для економічного розвитку України та західної інтеграції, цілеспрямовані зусилля проти цієї практики можуть довести свою цінність, каже автор.

Залишається питання, чи підтримає Порошенка Тимошенко у другому турі. «Тимошенко також є подібним яструбом, але вона різко критикувала Порошенка через корупцію. Вона має час вирішити на чиїй вона стороні до 21 квітня.

Але вибори все одно можуть не призвести до серйозних політичних реформ. Україна звільнилася від політичного впливу Росії, проте радянська культура відкатів і розкрадань все ще залишається складною проблемою для будь-якого майбутнього президента, переконаний автор. Якщо Зеленський дійсно переможе на виборах і зможе реалізувати деякі свої обіцянки, це може стати важливою віхою на шляху до більш мирної та процвітаючої України, йдеться у статті.