Західні оглядачі оцінюють Зеленського і Порошенка через призму війни (світова преса)

Видання The Daily Signal містить статтю із поясненням причин політичних успіхів шоумена Володимира Зеленського. Американське видання Foreign Policy пропонує читачам підбірку коментарів західних експертів про вибори в Україні. А письменник та політичний журналіст Бернар-Анрі Леві в статті для The Wall Street Journal розповідає про свої враження від зустрічі із Зеленським напередодні першого туру виборів 30 березня.

Оглядач видання The Daily Signal Нолан Пітерсон згадує останні протистояння між лідером першого туру виборів Володимиром Зеленським і чинним президентом України Петром Порошенком.

Але в чому полягає успіх шоумена і чи може Україна дозволити собі мати політичного новачка у ролі президента?

«Президентство Зеленського було б не лише політичним, але й історичним відхиленням у пострадянській Україні», – цитує автор німецького дослідника Андреаса Умланда. Очевидна причина його успіху – розчарування українців у політичному класі, вважає експерт.

Зеленський ухилявся від інтерв’ю по суті для ЗМІ. Тим не менш, його політичні позиції зрозумілі: він хоче позбутися корупції і обіцяє твердий підхід щодо Москви.

Попри це, недосвідченість Зеленського хвилює деяких західних лідерів та політичних експертів, адже в Україні війна, а її економіка переживає важкі часи. У Зеленського не буде багато часу або місця для помилок, поки він розбиратиметься, що до чого, зауважив Умланд.

У мирні часи він був би вартим експерименту, але в умовах надзвичайно складної геополітичної ситуації його президентство є ризикованим розвитком подій, вважає експерт.

«У воєнні часи Україна не може собі дозволити розкіш політичних експериментів і дилетантства на самій верхівці влади», – зазначає Умланд.

Але прихильники Зеленського кажуть, що неясні політичні позиції Зеленського насправді можуть принести користь. Адже «Зеленський – чистий аркуш», сказав колишній український урядовець Генадій Друзенко. За його словами, люди думають, що за влади Зеленського уряд «буде створювати значно менше перешкод і проблем». «Що слабший лідер, то краще для простого народу», – каже Друзенко.

За президентства Порошенка українці отримали безвізовий режим і незалежну українську церкву. Але попри це, для багатьох людей життя все ще залишається складним. Триває війна, а держава залишається другою найбіднішою у Європі після Молдови. І саме на тлі цього невдоволення Зеленський «влучив» у палке бажання людей бачити нових осіб при владі.

Деякі фахівці звертають увагу на ще один фактор успіху Зеленського. Його харизматична кампанія з ударом на сучасні медіа є чимось новим в українській політиці, мовиться у статті. Ще жоден політичний новачок не наближався так близько до того, щоб зайняти найвищу державну посаду України, зауважив Умланд.

Американське видання Foreign Policy пропонує читачам «посібник» із українських виборів. Видання зібрало головні думки кількох експертів щодо України, які публікували свої коментарі на сторінках Foreign Policy.

Дехто на Заході продовжує думати, що Україна – безнадійний випадок, писав журналіст Пол Гокенос. Але це не так. «Україна – це не держава, що розвалюється, чи безнадійна «потьомкінська демократія» – це держава, яка, хоча й розірвана війною, твердо стоїть на шляху досягнення цілей Євромайдану 2014 року і, за розумних умов, досягне успіху як європейська країну з доброю репутацією», – зазначив Гокенос.

Багато в чому це заслуга президента Порошенка, на що звертав увагу західний аналітик Олександр Мотиль. Адже Порошенко створив армію і в боях змусив росіян і їхніх маріонеток на сході України припинити активні дії. Він також розвинув широкі політичні, дипломатичні, культурні, економічні зв’язки із Заходом, стабілізував валюту, запровадив раціональні ціни на газ і сприяв багатьом реформам, мовилося у статті.

Інші президенти могли б позаздрити таким досягненням, але, тим не менш, він отримав у першому турі виборів менш ніж 16%. На думку Мотиля, причина в тому, що Євромайдан задав людям надто високі очікування, і Порошенко, який не зміг стрибком ввести свою країну в Європейський союз і повністю викорінити корупцію, пошкодив свою репутацію реформатора.

Інший журналіст Майкл Колборн зазначав, що тепер Порошенко відчуває, що йому потрібне якесь диво, щоб перемогти, і вдається до підсилення націоналістичної риторики.

Щодо Володимира Зеленського, лідера першого туру президентських виборів, журналіст Тедж Парікх писав: «Комедіанти мають психологічну перевагу у зверненні до громадськості… Гумор, як правило, є позитивним соціальним сигналом». Справа в тому, що люди люблять тих, хто змушує їх почуватися добре, зазначав автор статті.

Але такий тренд бентежить Мотиля, адже, на його думку, Зеленський подав надто мало політичних пропозицій – за нього говорить персонаж, якого він грає в серіалі «Слуга народу».

Але, як писав Даніел Твайнінґ, важливішим за те, хто переможе, є те, щоб вибори вважали легітимними. Адже міцна демократія слугуватиме найкращим гарантом українського суверенітету та стабільності, мовилося у статті.

Письменник і політичний журналіст Бернар-Анрі Леві у статті для видання The Wall Street Journal розповідає про свої враження від зустрічі із кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським напередодні першого туру виборів 30 березня.

Леві одразу попередив Зеленського про те, що він – друг чинного президента Петра Порошенка і що головнокомандувачеві треба віддати належне за розбудову армії, порятунок Одеси і Маріуполя від рук Росії і за виведення України з боргів і рецесії. Зеленський одразу обірвав його: «Я знаю, дякую. Але це все давня історія. А зараз перед вами я».

Однієї статті не вистачить для того, щоб передати всю розмову із Зеленським, мовиться у статті. Але обговорювали чотири основні теми.

Перше – це рішуча опозиція шоумена російському президентові Володимиру Путіну і бажання зустрітися з ним віч-на-віч. Друге – програма Зеленського. Автор сказав йому, що в нього її немає, на що Зеленський відповів, що вона існує і є публічно доступною. Третє – те, що Зеленський єврей. «Той факт, що я єврей, – це десь двадцяте питання серед моїх інших характеристик», – зазначив кандидат у президенти. Четверте – французький президент Емманюель Макрон, який подобається Зеленському.

«Я пішов із почуттям неспокою та був трохи сумним. Володимир Зеленський – це більше, ніж його карикатура, і, можливо, він не такий популіст, якого я критикував напередодні під час виступу в університеті Тараса Шевченка», – каже письменник.

Автор висловлює сум із приводу Порошенка. Він встояв проти Путіна і заслуговує кращого, ніж бути звільненим із посади через примху історії. Але він вважає, що Порошенко ще не сказав свого останнього слова. «Для України і для Європи він мусить перемогти», – вважає Леві.