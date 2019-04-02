Професор США зробив невтішні висновки про Зеленського, проаналізувавши серіал «Слуга народу»

«Після першого туру президентський виборів в Україні новим президентом стане або Порошенко, або «alter ego» Зеленського – Василь Голобородько», – написав у своїй статті для аналітичного видання The Foreign Policy Олександр Мотиль, професор Ратґерського ​університету в США.​ Мотиль став не першим західним аналітиком, який звернувся до сценічного образу українського кандидата в президенти Володимира Зеленського для того, щоб зробити висновки про погляди самого політика.

«Зеленський – досвідчений і успішний бізнесмен, чий хіт «Слуга народу» надав глядачам вражаючу картину корумпованих українських магнатів, а також сценарій реформ». Так писала про політика канадська дослідниця Даєн Френсіс у своїй статті для аналітичного центру Atlantic Council наприкінці лютого.

Хоча деякі критики назвали цей підхід Мотиля «надто постмодерним», науковець вважає, що роль Зеленського як виконавчого продюсера серіалу свідчить про його погляди.

Дослідник наголошує на важливих відмінностях серіалу від українських реалій. По-перше, Україну змальовано практично повністю російськомовною, а більшість українців, які розмовляють українською, виглядають радикальними путчистами. В реальності українська мова в Україні звучить щонайменше так само часто, як і російська. По-друге, українську корупцію також значно перебільшено, вважає дослідник.

Серіал, немов, говорить: «Росіян не варто звинувачувати в проблемах України, винуваті українці і, більш конкретно, українські патріоти, які вважають, що можуть довіряти Заходу»

Однак, найбільш важливою відмінністю є відсутність у шоу фактора Росії, або Путіна. В цьому альтернативному світі, Крим та Донбас не окуповано, смертей немає, пише Мотиль.

«Серіал, немов, говорить: «Росіян не варто звинувачувати в проблемах України, винуваті українці і, більш конкретно, українські патріоти, які вважають, що можуть довіряти Заходу», – зазначає Олександр Мотиль.

«Зеленський як виконавчий продюсер шоу або не знає, як реагувати на цю «екзистенційну загрозу» для України, або, що гірше, вважає, що її не існує», – зазначає науковець. Тому Зеленський може бути схильним до значних помилок у відносинах із Путіним, і невиправданих поступок. У своїй політичній діяльності, він може виявитись небезпечно проросійським, робить висновок американський аналітик.

У своєму коментарі стосовно другого кандидата – теперішнього президента Порошенка – Мотиль визнає, що Порошенко має свої сильні сторони та слабкості, і серед останніх – недостатній прогрес у боротьбі з корупцією.

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