Весь керівний склад «Укроборонпрому» має пройти перевірку на поліграфі – Порошенко

Керівний склад державного концерну «Укроборонпром» повинен пройти перевірку на поліграфі, заявив президент України Петро Порошенко під час наради з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим та його заступником Сергієм Кривоносом.

«Ми звертаємося до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу державного концерну «Укроборонпром». Окремо підготуйте списки тих, хто має пройти дослідження. Прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу – і керівників підприємств, і тих, хто відповідає за фінансову діяльність», – сказав Порошенко.

За його словами, у випадку «виявлення підстав» результати досліджень поліграфа необхідно передати або контррозвідці СБУ, або правоохоронним органам.

У лютому та березні журналісти Bihus.info опублікували кілька частин розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

Олега Гладковського спочатку відсторонили від посади, а згодом і звільнили. І він, і його син відкидають звинувачення журналістів.