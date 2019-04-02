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02 Квітень 2019, Київ 17:08
Новини | Політика

Спостерігачі ENEMO: дебати перед другим туром надзвичайно важливі для передвиборчої кампанії

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

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Дебати між кандидатами в президенти України є надзвичайно важливими для передвиборчої кампанії, заявив представник місії Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) з питань виборів П'єр Петьє.

«Ви абсолютно праві, наголошуючи на важливості дебатів між кандидатами. Незважаючи на їх відсутність перед першим туром, кампанія все-таки була конкурентною. Ми закликаємо і наголошуємо, що дебати перед другим туром надзвичайно важливі для передвиборчої кампанії», – сказав Петьє.

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Місія Національного демократичного інституту (США) також закликала кандидатів у президенти взяти участь у дебатах.

31 березня відбувся перший тур виборів президента України. Центральна виборча комісія наразі опрацювала понад 99% протоколів. Актор і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який відбудеться 21 квітня.

Після оголошення результатів екзит-полів Порошенко заявив, що дебати кандидатів обов’язково мають відбутися перед другим туром. Інший кандидат Володимир Зеленський сказав, що готовий до дебатів. Втім, у його команді згодом припустили, що Зеленський не братиме участі в дебатах через їхню беззмістовність.

1 квітня Національна суспільна телерадіокомпанія України запросила Зеленського та Порошенка для участі в дебатах. За два дні до першого туру обидва не прийшли на дебати на суспільному телеканалі «UA: Перший».

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