Зеленський має розповісти про свою команду та політичну позицію – владна фракція Німеччини

У німецькому парламенті очікують конкретики від кандидата в президенти України Володимира Зеленського щодо його політичних позицій та команди. Про це йдеться у заяві голови фракції ХДС/ХСС Давид Вадефуль.

«Зеленський повинен протягом наступних трьох тижнів до голосування конкретно вказати, за що він виступає та яка команда політиків буде його підтримувати. Україна не може дозволити собі покладатися на недосвідчене керівництво в конфлікті з Росією і в її важкій економічній і соціальній ситуації», – йдеться у заяві.

«Крім того, Зеленський має уточнити, як він хоче досягти своєї мети – збіднення олігархів, оскільки його в передвиборчій кампанії досі значною мірою підтримує олігарх Ігор Коломойський», – наголошує Вадефуль.

У владній партії Німеччини також вказують, що успіх Зеленського свідчить, зокрема, про розчарування процесом реформ президента Петра Порошенка.

Невдача Юлії Тимошенко, як вважає голова фракції ХДС/ХСС Давид Вадефуль, свідчить, що «виборці не мають довіри до її нечіткої внутрішньої і зовнішньої політики».

Станом на 10:00 за Києвом Центральна виборча комісія опрацювала 97,9% протоколів на виборах президента України.

За цими даними, Володимир Зеленський набирає 30,25%, Петро Порошенко – 15,92%, Юлія Тимошенко – 13,38%, Юрій Бойко – 11,66%, Анатолій Гриценко – 6,92%, Ігор Смешко – 6,03%, Олег Ляшко – 5,47%.

Вибори президента України відбулися 31 березня. Явка склала близько 62,8%.

Центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати виборів до 10 квітня. Другий тур відбудеться 21 квітня.

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